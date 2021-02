Linha de Leixões reaberta às 19:35 com a via férrea limpa e talude consolidado

A via férrea situada junto à Rua da Restauração, em Rio Tinto, Gondomar, distrito do Porto, estava encerrada desde as 11:43.

“Os trabalhos de limpeza da via e de consolidação do talude estão concluídos”, revelou comandante da Proteção Civil de Gondomar, Artur Teixeira.

Este incidente não causou feridos, sublinhou fonte do CDOS.

Estiveram no local a Infraestruturas de Portugal (IP), os Bombeiros Voluntários da Areosa – Rio Tinto, PSP e serviço municipal de proteção civil, referiu o CDOS.

A Linha de Leixões liga a Linha do Minho, na Estação de Contumil, ao Porto de Leixões, em Matosinhos.

Inaugurada em 1938, a Linha de Leixões fez serviço de passageiros até 1987 e entre maio de 2009 e janeiro de 2011.

Em janeiro, o secretário de Estado das Infraestruturas defendeu a necessidade de “uma avaliação muito rigorosa da transformação da Linha de Leixões para perceber a sua eficácia e procura” antes de ser posta ao serviço das pessoas.

Jorge Delgado falava à Lusa no final de uma viagem do Comboio Operário, reativado a 04 de janeiro, entre a estação de Contumil e as oficinas da CP em Guifões, no concelho de Matosinhos.

Em novembro de 2020, a IP lançou um segundo concurso público para a estabilização de taludes na Linha de Leixões e Concordância de Gemil, em Matosinhos e no Porto, com um valor base de 4,5 milhões de euros.

Em 19 de agosto de 2019, a IP anunciou o lançamento de um primeiro concurso para a mesma empreitada, com um valor base de 3,2 milhões de euros, mas que não teve seguimento.