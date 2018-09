Linklaters e Garrigues partilham venda de ativos do Novo Banco

O Novo Banco arrancou com o processo de venda de um vasto portfólio de crédito malparado (non performing loans, ou NPL), em duas operações que são assessoradas pela consultora espanhola Alantra e que prometem ocupar também algumas das principais sociedades de advogados. Ao que o Jornal Económico apurou, a Linklaters está a assessorar uma dessas operações, de venda de carteiras de NPL no valor de 1,1 mil milhões de euros, ao passo que o assessor jurídico do outro processo, no valor de 700 milhões, será a Garrigues.

O “Projeto Nata” tem lugar numa altura em que os principais bancos procuram entrar no novo ano com os seus balanços limpos de NPL e de outros ativos que penalizam os seus rácios de capital. Mas o processo do Novo Banco é o maior jamais realizado de uma só vez por um banco em Portugal, contando com uma garantia do Fundo de Resolução para eventuais perdas. Esta venda começou por ser entregue à KPMG, mas posteriormente a Alantra – que em Portugal é liderada por Rita Barosa, ex-quadro do BES – integrou a equipa daquela firma que se dedicava a esta área de negócio, ficando assnov o vancom com o processo.

