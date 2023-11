Inteligência artificial, ‘business intelligence’, digitalização e sustentabilidade são alguns dos temas em destaque na IX edição da designada Universidade LIPOR, que teve início esta terça-feira e termina na quinta, 9 de novembro.

7 Novembro 2023, 19h23

Subordinada ao tema Universidade Lipor2023 – Empregos de Futuro, arrancou esta terça-feira, 7 de novembro, a IX edição da Universidade LIPOR, promovida pela Academia LIPOR, em parceria com o Instituto Português da Juventude (IPDJ) e a Associação Portuguesa de Business Intelligence (APBI).

A sessão de abertura contou com a presença de Vitor Dias, do IPDJ, José Rui Gomes, da APBI, e Pedro Limões, da Federação das Associações Juvenis do Distrito do Porto.

A iniciativa da Lipor tem como objetivos reforçar e estimular novas ferramentas de apoio à empregabilidade e explorar as temáticas da inteligência artificial, business intelligence, digitalização e sustentabilidade. Promove igualmente a aproximação dos participantes ao mercado de trabalho real, através de networking.

“Numa altura em que o setor dos resíduos vive um momento em que as novas tecnologias estão ao serviço do sistema e assumem especial preponderância, a informação on time, a qualidade dos dados recolhidos e a capacidade de análise crítica são drivers fundamentais na construção de soluções customizadas e que permitem assegurar maior e melhor qualidade de serviço”, explica a Lipor em comunicado, no qual destaca o papel da sustentabilidade como desafio fundamental das organizações independentemente do sector de atividade onde estão inseridas.

A LIPOR é responsável pela gestão, valorização e tratamento dos resíduos urbanos produzidos pelos municípios seus associados: Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde, tratando anualmente cerca de 500 mil toneladas de resíduos urbanos produzidos por um milhão de habitantes.