Lisboa arrecadou 225 milhões de euros com IMT em 2017

No ano passado, a Câmara Municipal de Lisboa arrecadou 225,5 milhões de euros com o Imposto Municipal sobre as Transmissões onerosas de imóveis (IMT), uma receita que mais do que triplicou desde a crise e significa um aumento de 256,6% face a 2012.

O valor consta do Anuário Financeiro de Municípios Portugueses de 2017, elaborado pela Universidade do Minho e pelo Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, cujas conclusões foram divulgadas pelo “Jornal de Negócios” esta quarta-feira, 3 de outubro.

Segundo o mesmo documento, a receita total de IMT em Portugal foi de 853,4 milhões de euros. Em Lisboa, o montante conseguido com este imposto superou o do IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis), dado que se têm vendido mais casas na capital portuguesa.

As autarquias de Cascais, Oeiras e Porto também foram das que mais contribuíram para a subida do IMT no ano passado.