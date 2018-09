Lisboa é capital da comunidade marítima internacional esta semana

Ler mais

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, deu as boas-vindas à comunidade marítima internacional, que está em Portugal até à próxima sexta-feira para um conjunto de três eventos de dimensão internacional relacionados com as várias atividades ligadas aos Oceanos – a ‘Portugal Shipping Week’, a ‘Seatrade Cruise Med’ e o ‘Oceans Meeting’. O discurso de Ana Paula Vitorino, esta segunda-feira ao final da tarde, marcou o arranque oficial da ‘Portugal Shipping Week’, evento que fará de Portugal “a capital mundial do setor do transporte marítimo” durante toda a semana, segundo as palavras da ministra do Mar.

“Durante esta semana, Portugal torna-se o centro de discussão e de ‘networking’ da indústria marítimo-portuária internacional e da comunidade marítima, convidando o mundo marítimo a descobrir o enorme potencial que este país oferece nestes sectores, criando um momento privilegiado para estimular novas parcerias e negócios», admitiu AnaPaula Vitorino no seu discurso de boas-vindas na Gare Marítima de Alcântara, em Lisboa.

“É minha convicção de que a promoção dos sectores portuário e marítimo depende de uma abordagem múltipla e integrada, em que as partes interessadas, os diferentes setores económicos e a política global têm de se reunir para criar sinergias e demonstrar esta competitividade territorial”, admitiu ainda a ministra do Mar, recordando que a semana terá um destaque internacional ainda maior ao contar também com os eventos ‘Seatrade Cruise Med’ (para o setor dos cruzeiros) e ‘Oceans Meeting’.

Segundo um comunicado do Ministério do Mar, antes da intervenção de boas-vindas à comunidade marítima internacional, Ana Paula Vitorino teve oportunidade de visitar a exposição “Mar Profundo Português”, que estará aberta ao público durante toda a semana, também na Gare Marítima de Alcântara.

Logo a seguir, subiu a bordo do navio de investigação ‘Mar Portugal’, que está atracado no cais da Gare Marítima de Alcântara e disponível para visitas ao longo destes dias de eventos.

Esta ‘Semana Azul’ vai decorrer até à próxima sexta-feira, com a continuação ‘Portugal Shipping Week’, em simultâneo com os eventos ‘Seatrade Cruise Med 2018’ (quarta e quinta) e ‘Oceans Meeting’ (quinta e sexta), adianta o Ministério do Mar.

A ministra do Mar, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e a secretária de Estado do Turismo vão inaugurar a ‘Seatrade Cruise Med’ em Lisboa, no próximo dia 19 de setembro, às 09h00, na FIL – Feira Internacional de Lisboa.

Uma visita de Ana Paula Vitorino à exposição vai oficializar a abertura de portas de um dos maiores eventos de cruzeiros do mundo e o maior para o mercado do Mediterrâneo.

Participam igualmente nas cerimónias oficiais a presidente do porto de Lisboa, o presidente da Associação MedCruise e o presidente da CLIA – Cruise Lines International Association, assim como os mais altos responsáveis da Seatrade. No certame, que decorre nos dias 19 e 20 de setembro, são esperados 2.500 participantes, de 65 países, entre profissionais, armadores, representantes de autoridades portuárias e expositores. É a 12ª edição da ‘Seatrade Cruise Med’, evento que estará pela primeira vez no nosso país.

“Espera-se que a realização desta feira internacional tenha um efeito multiplicador na atividade de cruzeiros no Porto de Lisboa, a exemplo do porto de Marselha, que aumentou em 63% o número de passageiros depois de ter organizado o evento em 2012. Sobretudo porque a capital portuguesa é agora uma das mais bem servidas por infraestruturas de apoio à atividade de cruzeiros”, destaca a nota do Ministério do Mar.

De acordo com o mesmo documento, a par da exposição, “haverá um vasto programa de conferências com oradores minuciosamente escolhidos, e os temas em destaque no certame passam pela análise ao valor e ao estado da indústria, a antevisão da procura no Mediterrâneo e nos mares adjacentes, as melhores práticas ambientais e novas oportunidades”. Um dos destaques é a realização de mais um ‘Seatrade Cruise Awards’, evento que premeia os melhores resultados no setor dos cruzeiros ao nível internacional.