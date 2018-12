Lisboa garante dois ‘óscares’ mundiais do Turismo

Em causa está uma declaração de voto do advogado Henrique Chaves que acusava o Novo Banco e a Rioforte de estarem em conluio no processo de venda dos ativos do Fundo da Herdade da Comporta. Carloto (Carlos) Beirão da Veiga administrador de uma empresa do Novo Banco e da Rioforte subscreveu a declaração e o seu lugar ficou em risco.