Lisboa quer impor um garrote financeiro à Região

A Assembleia Regional deu um parecer desfavorável ao OE2019, muito devido a assuntos pendentes entre a Região e a República. Porque é que nunca houve um convergir de vontades para resolver estes assuntos?

Acho que o que está a motivar este Governo da República é a obsessão eleitoral pelo ano 2019. O Governo e o Primeiro-Ministro querem, à força, entrar na Madeira e gerir a Madeira a partir do Continente. Isso é uma coisa que os madeirenses nunca vão aceitar. A Madeira é uma região autónoma, que tem os seus órgãos de soberania, de decisão. Naturalmente respeitamos as leis que existem e o espaço nacional. A única coisa que não aceitamos é a ingerência e o compactuar com determinadas decisões como tem acontecido, quer na questão do novo hospital, da taxa de juro, das dívidas dos subsistemas de saúde que existem há anos e que não são respeitadas, da sobretaxa do IRS que foi aplicada e os madeirenses pagaram 70 milhões a mais e que deveria ter ficado na Região.

