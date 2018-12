Lisboa reforça fiscalização do alojamento local

A Câmara Municipal de Lisboa vai reforçar as equipas de fiscalização às unidades de arrendamento a turistas no terreno, para completar o controlo feito pelo Registo Nacional do Alojamento Local (RNAL), escreve o “Jornal de Negócios” na edição desta quinta-feira.

Em entrevista ao diário de economia, Manuel Salgado, vereador do Urbanismo e da Reabilitação Urbana, refere também que a autarquia tem vindo a cancelar novos registos feitos em zonas de contenção. Só num mês a autarquia opôs-se a 27.

“Temos de reforçar muito a nossa capacidade de fiscalização para garantir a gestão deste processo. A câmara vai ter de reforçar os seus meios. Acompanhámos muito este problema com outras câmaras, Barcelona, por exemplo, tem um batalhão de pessoas a trabalhar nos registos de queixas, de denúncias e verificação de inscrições nas plataformas”, explicou o vereador.

Manuel Salgado sugeriu ainda a dispensação do alojamento local a bairros da cidade que, geralmente, não têm ocupação turística desta natureza.