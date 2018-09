Lisboa segue Europa com valorização ligeira

Ler mais

A bolsa portuguesa segue em alta muito ligeira, a meio da sessão desta sexta-feira, 21 de setembro, em linha com a tendência dos principais mercados europeus. O principal índice bolsista português, o PSI 20, subia 0,08%, para 5.362,88 pontos.

O sector da energia sustenta a evolução do índice, com a EDP Renováveis a subir 1,17%, para 8,675 euros, na primeira sessão depois de anunciar a entrada no mercado brasileiro de energia solar.

A empresa liderada por João manso Neto assinou um contrato de longo prazo (15 anos), que vai vigorar a partir de 2022, para um projeto de 199 megawatts (MW). A eletricidade vendida será gerada pelo parque solar fotovoltaico Pereira Barreto, no estado brasileiro de São Paulo.

Na sessão bolsista de hoje, os títulos da Galp Energia também estavam em alta de 0,89%, para 16,495 euros, e os da EDP subiam 0,84%, para 3,25 euros. Esta evolução suporta o PSI 20 no verde, já que o peso conjunto das três produtoras de energia no índice é de 31,55%.

A maior valorização cabia à operadora de telecomunicações NOS, que ganhava 1,69%, para 5,125 euros.

Às 13h45, os títulos do BCP seguiam a perder 0,63%, para 25,21 cêntimos, enquanto os da Jerónimo Martins deslizavam 0,19%, para 12,905 euros.

As maiores desvalorizações cabiam ao grupo Sonae, com os títulos da principal holding do grupo, a Sonae, a perderem 4,01%, para 89,7 cêntimos, e os da Sonae Capital a perderem 2,52%, para 77,4 cêntimos.

Os títulos da Ibersol caíam 3,33%, para 9,28 euros.

Na Europa, o britânico Footsie100 subia 1,02%, o italiano MIB ganhava 0,9%, o francês CAC40 valorizava-se 0,57% e o germânico DAX crescia 0,47%, enquanto o espanhol Ibex35 contrariava a tendência, com uma queda ligeira de 0,07%.