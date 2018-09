Lisboa tem 196 novos espaços de comércio em Lisboa desde o início do ano

No primeiro semestre do ano, abriram 196 novos espaços de comércio em Lisboa. Numa análise feita ao segmento de Retalho pela consultora imobiliária Worx, consideram-se as zonas de lazer e restauração como os principais targets de modernização, onde se pretende criar espaços que contribuam para uma maior permanência dos consumidores no espaço comercial.

Exemplo disso são as expansões e requalificações de alguns dos mais importantes centros comerciais portugueses como o Centro Comercial Colombo, Norte Shopping, Oeiras Parque e Glicínias Plaza que irão contribuir para um aumento da oferta comercial.

Neste primeiro semestre, a Immochan (Grupo Auchan) comprou os centros comerciais Fórum Montijo, Fórum Sintra e Sintra Retail Park ao fundo norte-americano Blackstone no valor de 411 milhões de euros, reforçando a sua liderança no mercado.