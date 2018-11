Lisboa tem sido a capital mundial da trufa branca nos últimos dias

Desde a passada sexta-feira, Lisboa é a capital mundial da trufa, tendo sido na capital que ‘aterrou’ uma das maiores trufas brancas da história, pelo menos desde que há documentação.

Vamos por partes. A trufa branca é um fungo que cresce no subsolo, uma espécie de primo dos cogumelos, mas muito mais requintados e valiosos, sendo um dos alimentes e ingredientes mais caros do mundo.

Crescem entre 10 e 30 centímetros abaixo da superfície e quanto maiores e mais intactos são recolhidos mais valem, em leilões internacionais, como se tratasse de joalharia ou de obras de arte.

Recolhidos é uma forma de dizer, porque existe uma caça às trufas. Dantes, era feita com porcos, mas os suínos, começaram a requintar-se e a comer, eles próprios, as preciosas trufas brancas.

Daí que os caçadores de trufas tenham optado por escolher cães para essa tarefa especial: têm de ser resistentes e não muito altos para que o olfato detete este fungo valioso.

A maioria dos ‘caçadores de trufas’ escolheu os cães da raça ‘Laboto Romagnolo’.

Pelo nome, percebe-se que o terreno mais fértil que se conhece para as trufas brancas é a em Itália, principalmente em Alba (Piemonte), mas também na Toscânia.

Feito o enquadramento, é agora importante dizer que a referida trufa branca chegou a Lisboa pela mão e pela perseverança (e também pelo dinheiro avultado) que o ‘chef’ Tanka Sapkota conseguiu reunir.

Tanka Sapkota, ‘chef’ originário do Nepal que desenvolve a sua atividade em Portugal há cerca de 18 anos, especializou-se nos meandros da alta gastronomia italiana.

E descobriu as trufas brancas, uma iguaria inigualável para os apreciadores da mais requintada gastronomia internacional.

Por isso, o ‘chef’ Tanka Sapkota foi agraciado com o título de ‘Cavaleiro das Trufas de Alba e dos Vinhos de Alba’, a tal região em que as trufas brancas parecem chegar ao cume da frescura e do sabor.

Este título foi-lhe concedido pela Ordem dos Cavaleiros do Tartufo de Alba, sendo o ‘chef’ Tanka Sapkota o único em Portugal a ter recebido essa honraria por parte desta confraria eno-gastronómica existente desde 1967.

Na passada sexta-feira, o ‘chef’ Tanka Sapkota apresentou em Lisboa, no restaurante italiano ‘Come Prima’, uma trufa branca de 1,153 quilos, a maior alguma vez vista em Portugal, segundo assegura a organização do evento.

“Desde 1992 que o chef Tanka trabalha com este produto magnífico e o serve todos os anos aos seus clientes, o que fez dele uma referência na área da trufa branca no país”, refere um comunicado da organização desta iniciativa.

“Receber este diploma representa para mim um grande orgulho”, afirmou o ‘chef’ Tanka Sapkota, consciente do prestígio e da responsabilidade que o prémio implica.

“Todos os anos vou a Alba, onde fiz amigos e onde tenho um caçador de trufas que me consegue arranjar as trufas mais frescas”, assegura.

O ‘chef’ Tanka Sapkota não quis revelar o montante de aquisição desta trufa branca gigante, mas, em 2018, o valor de mercado deste ingrediente colocou uma trufa de 880 gramas a um preço de 85 mil euros.

Qualquer coisa como cerca de 100 euros por cada grama, o que faz da trufa branca um dos ingredientes mais caros à face da Terra.

“Desde 1996 em Portugal, depois de ter vivido e trabalhado na Alemanha e em Itália, Tanka Sapkota apaixonou-se e especializou na gastronomia italiana. Hoje, possui três restaurantes em Lisboa, onde serve comida de excelência: o Come Prima, o Forno d’ Oro e o Il Mercato”, aidanta o referido comunicado.

O mesmo documento assinala que “a trufa que foi apresentada em Lisboa a 23 de novembro não é apenas uma trufa – nem tão somente a maior trufa da década”.

“Ela é também o símbolo do que um produto gastronómico pode fazer por uma região, a nível turístico e económico. E do que em Portugal também poderia ser feito em torno dos produtos icónicos de cada região”, assegura o referido comunicado.

Ou como, como assinalou o ‘chef’ Tanka Sapkota na apresentação desta trufa branca, “Portugal tem azeite tão bom como o italiano, tem vinhos tão bons como os franceses”.

O menu com trufa branca do Come Prima, harmonizado com produtos nacionais e vinhos portugueses de topo, pode ser degustado até 8 de dezembro.