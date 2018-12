Montepio: Lista B realça que a “participação dos associados registou uma das taxas mais baixas de sempre”

A Lista B, liderada por Fernando Ribeiro Mendes, também já veio a público pronunciar-se sobre as eleições para o próximo triénio da Associação Mutualista Montepio Geral.

A lista A, de Tomás Correia, venceu com 43,2% e avança para o seu quarto mandato; seguiu-se a lista C de António Godinho com 36,3% e em terceiro lugar ficou a lista B de Fernando Ribeiro Mendes com 20,5%. Tomás Correia teve 18.073 votos; António Godinho 15.059 votos e Ribeiro Mendes 8.563 votos

“Ficou concluído a 7 de dezembro o processo eleitoral dos órgãos associativos do Montepio Geral para o Triénio 2019-21 e sem prejuízo da análise aprofundada deste processo eleitoral, que realizaremos proximamente, salientamos desde já que a participação dos associados registou uma das taxas mais baixas de sempre, de menos de 10% do corpo eleitoral, o que constitui manifestação incontornável da desconfiança que está instalada no Montepio e sintoma claro do anquilosamento do sistema de governo da mutualidade”, começa por dizer a Lista B.

Ribeiro Mendes diz que “a lista vencedora das eleições obteve maioria relativa que sinaliza a extensão do sentimento de rejeição da atual liderança, partilhado pela esmagadora maioria dos votantes”.

A Lista B reconhece que obteve um resultado que ficou “abaixo das expectativas geradas pela nossa candidatura, ao receber 21% dos votos validamente expressos”.

“Os candidatos da Lista B levaram por diante esta campanha eleitoral em condições extremamente difíceis, marcadas por decisões controversas impostas pela maioria afeta à Lista A na Comissão Eleitoral, dificultando o esclarecimento dos associados, o que muito terá contribuído para um aumento da abstenção, com óbvio prejuízo para a Associação”, dizem ainda.

“Como Associados de uma Instituição cujos pilares fundadores assentam na Liberdade e Democracia, respeitaremos, obviamente, a escolha que foi feita neste dia 7 de dezembro. Estamos conscientes de que o resultado obtido pela Lista B expressa a confiança dos muitos Associados que nos honraram com o seu voto e nos quiseram dar incentivo para continuar a pugnar por um Montepio competente, solidário e responsável, capaz de inverter a perspetiva de declínio da mutualidade, recuperando a confiança associativa”, lê-se no comunicado.

A lista de Ribeiro Mendes promete continuar a lutar “com determinação” pela mudança e o futuro do Montepio.