Lista de Ribeiro Mendes reúne hoje com Vieira da Silva

Os responsáveis da Lista B, candidata ao Montepio Geral Associação Mutualista (MGAM) e que é liderada por Fernando Ribeiro Mendes, reúnem nesta segunda-feira, 3 de dezembro, com o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) para reclamar a necessidade de fiscalizar as eleições da Associação Mutualista. A Vieira da Silva será manifestada a preocupação quanto a “eventuais irregularidades, suspeições e riscos de fraude no processo eleitoral de 2018”. Os votos por correspondência são uma das preocupações da Lista B que será transmitida ao governante, sabe o Jornal Económico.

