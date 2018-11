Lista de Ribeiro Mendes solicita audiência urgente a Vieira da Silva

A Lista B, candidata ao Montepio Geral Associação Mutualista (MGAM), solicitou uma audiência com carácter de urgência ao Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, entregando-lhe esta quarta-feira, dia 28 de novembro, uma carta na qual manifesta a sua preocupação relativamente à condução do processo eleitoral do MGAM, sob a liderança do atual Presidente Tomás Correia.

A carta está assinada pelos cabeças de lista da lista B aos órgãos associativos da Associação Mutualista (Fernando Ribeiro Mendes, João Proença, João Costa Pinto e João Carvalho das Neves), que afirmam “apreensão sobre a legalidade em que decorrem as eleições e indicando um sumário das eventuais irregularidades, suspeições e riscos de fraude no processo eleitoral de 2018″.

“Sendo, neste momento, do conhecimento público um conjunto de factos que, legal ou politicamente, obrigam à intervenção da tutela governamental, particularmente o ministério que V/ Exa. dirige, apelam ao Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social para que o processo eleitoral em curso seja devidamente fiscalizado, por estar em causa, na sua opinião, a legalidade da eleição”, escrevem os signatários, para quem “é fundamental que o Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, através da fiscalização, garanta a defesa dos interesses dos associados, bem como a defesa dos trabalhadores da Instituição”, diz o comunicado da Lista B.

Os autores da carta querem ainda a promoção da “compatibilização dos fins e atividades das associações mutualistas com os fins legalmente estabelecidos”; e a “verificação da gestão técnica e financeira das associações, tendo em vista a sua sustentabilidade económica e financeira e a adequação e defesa dos interesses dos associados”.

Diz a lista candidata ao lugar atualmente ocupado por Tomás Correia que se trata de razões legais e suficientes, “que fundamentam a realização de uma ação tutelar, inscritas no artigo 128.º do Código das Associações Mutualistas, e que, no mínimo, implicam uma posição ou ação da tutela, nos termos do artigo 130º, com vista ao presente processo eleitoral do MGAM ou aos efeitos deste, independentemente do seu vencedor”.

Esta carta, da qual foi dado conhecimento ao Ministro das Finanças, salienta ainda a “preocupação suplementar para os associados do Montepio de não estar ainda publicado o despacho conjunto dos Ministros das Finanças e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social previsto no nº 2 do Art.º 6º do Decreto-Lei nº 59/2018, de 2 de agosto, que sujeitará o MGAM ao regime jurídico da atividade seguradora, nomeadamente quanto à verificação prévia dos requisitos de adequação e idoneidade a observar pelos administradores das associações mutualistas sujeitas à supervisão da ASF”.

Ribeiro Mendes e os restantes signatários terminam a carta dizendo ao Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social que aguardam por “uma posição firme e uma ação concreta por parte” do Ministro e do Governo “no sentido de preservar o MGAM e o seu banco e devolver a esta instituição a sua legalidade e boa gestão, com urgência, a fim de evitar mais uma crise financeira e bancária anunciada no nosso país e mitigar os prejuízos já produzidos para os nossos associados”.