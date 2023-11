O Barclays e o Barrenjoey Advisory foram contratados para encontrar parceiros dispostos a investir no projeto.

6 Novembro 2023, 17h57

O banco britânico Barclays e um banco de investimento australiano subiram a bordo do projeto da mina de lítio de Covas do Barroso para ajudar a encontrar investidores para o projeto.

A Savannah anunciou hoje que está a “trabalhar para identificar parceiros para o projeto”, anunciando a nomeação do banco de investimento do Barclays e os australianos do Barrenjoey Advisory como “conselheiros para liderar o processo”.

“Para quantificar o interesse comercial recebido no projeto, a companhia iniciou um processo de parceria estratégica em julho, no qual partes interessadas foram convidadas a submeter propostas a explicar como poderiam ajudar a Savannah com o financiamento do projeto como parte de uma relação comercial de longo prazo com a empresa”, pode-se ler no comunicado hoje divulgado.

“Dado o elevado número de respostas positivas recebidas de uma variedade de grupos, a Savannah nomeou o Barclays e a Barrenjoey como co-conselheiros financeiros para liderar a próxima fase do projeto”, segundo a companhia que destaca a “significativa experiência” de ambas as empresas “em gerir transações no sector do lítio e na indústria mineira e de metais”.

O processo passa agora pelo “engajamento com vários potenciais parceiros estratégicos com vontade de assistir ao futuro desenvolvimento do projeto” proporcionando “oportunidades adicionais” à Savannah ou “capacidades suplementares”.

Em comunicado, o presidente executivo da Savannah disse: “o nível de interesse que recebemos no processo de parceria estratégica até agora é extremamente recompensador. Este processo resultou em propostas preliminares atraentes de atores situados em diferentes pontos ao longo da cadeia de valor das baterias de lítio, e de grupos que tentam ganhar exposição a esta nova indústria crítica. O nível de interesse no nosso projeto reafirma a sua qualidade e valor estratégico para a cadeia de valor de baterias de lítio no longo prazo”.

“O próximo passo é analisar cuidadosamente e avaliar todas as propostas recebidas e identificar as partes que não estão só dispostar a apoiar a Savannah em assegurar o financiamento requerido para construir o projeto, mas que também podem oferecer benefícios adicionais à Savannah e às partes interessadas através de uma parceira futura”, segundo Emanuel Proença.