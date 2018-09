LivingLab Matosinhos vence fase nacional dos European Enterprise Promotion Awards

Ler mais

O projeto LivingLab de Matosinhos, criado em parceria entre a Câmara Municipal de Matosinhos e o CEiiA, Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto, é um dos vencedores da fase nacional dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial. O laboratório vivo para a descarbonização de Matosinhos venceu na categoria de Apoio ao Desenvolvimento de Mercados Ecológicos e à Eficiência dos Recursos.

Os Prémios Europeus de Promoção Empresarial (European Enterprise Promotion Awards – EEPA) são uma iniciativa da Comissão Europeia coordenada em Portugal pelo IAPMEI, alinhada com as prioridades da estratégia Europa 2020 e que tem como objetivo potenciar a divulgação de atividades reconhecidas como boas práticas no âmbito da promoção da iniciativa empresarial na Europa, refere a autarquia em comunicado.

“O projeto LivingLab Matosinhos constitui uma das principais apostas estratégicas de Matosinhos. O nosso projeto visa a criação de um laboratório vivo, neutro em carbono, numa zona central de Matosinhos, para o teste e experimentação de soluções, produtos e serviços sustentáveis e inovadores. Porque só temos uma Terra e os efeitos das alterações climáticas já estão a suceder, Matosinhos está a fazer caminho”, explicou Luísa Salgueiro, presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, citada pelo comunicado.

Segundo José Pedro Rodrigues, vereador da Mobilidade, “o LivingLab de Matosinhos pretende ser um espaço de desenvolvimento de soluções de inteligência urbana, que permitirá ao município testar e monitorizar projetos, sobretudo na área da mobilidade, mas com expressões também ao nível de eficiência energética em edifícios e espaços públicos, diminuindo o consumo de energia e promovendo a mobilidade urbana sustentável”.

As tecnologias testadas no âmbito do “LivingLab” poderão, depois, ser alargadas ao restante espaço urbano. “Os cidadãos serão envolvidos na criação e experimentação de tecnologias mais limpas e inteligentes, sendo ainda objetivo do projeto a dinamização da atividade económica, sobretudo das pme’s, com projetos associados a soluções de baixo carbono”, sublinha o vereador.

“O objetivo do LivingLab de Matosinhos é o de criar um bairro inteligente de carbono-zero, resiliente, acessível, participado e conectado”, explica Catarina Selada, responsável do CEiiA City Lab. “O LivingLab de Matosinhos pretende ser um espaço de teste, experimentação, demonstração e apropriação, em contexto real, de soluções tecnológicas, organizacionais e sociais integradas na intersecção entre mobilidade, energia, ambiente, edifícios e conectividade orientadas para a descarbonização da cidade”.

Para além da autarquia e do CEiiA, fazem ainda parte deste projeto empresas como o Porto de Leixões, STCP, Metro do Porto, Efacec, e Universidade do Porto.