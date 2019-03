LL.M. o ‘MBA do direito’

Legum Magister ou Master of Laws, conhecido pela sigla LL.M. é uma formação pós-graduada na área do direito. Trata-se de uma espécie de Master in Business Administration (MBA), igualmente de inspiração anglo-saxónica. Só pode ser frequentada por alguém licenciado em direito, quer se trate de um jovem recém saído da universidade, quer de um advogado experiente.

Os programas de LL.M. existem há muitos anos nos Estados Unidos da América e no Reino Unido. Na Europa continental foram introduzidos por Portugal e pela Holanda, praticamente a par, e já este milénio.

No ano letivo de 2006/2007, a Universidade Católica Portuguesa inovou no mercado português ao lançar o seu primeiro programa, destinado a advogados com experiência. Durante meia dúzia de anos, a oferta LL.M. no país esteve centrada na Católica Global School of Law, escola da UCP especializada na área do direito.

A oferta aumentou entretanto. Em 2012/2013 foi a vez da Universidade do Minho lançar um Master of Laws, respondendo à “necessidade crescente” das empresas de “disporem de profissionais que as apoiem devidamente no contexto dos negócios internacionais e investimento no estrangeiro”. Desde, então, mais de três centenas de profissionais, já, passaram pelo programa, que confere o grau de mestre.