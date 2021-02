Lobo Xavier defende necessidade de existir “debate mais alargado” no CDS

António Lobo Xavier defendeu que devia existir congresso no CDS-PP e apontou que a candidatura de Adolfo Mesquita Nunes “é um gesto de respeito”.

Durante o programa “circulatura do quadrado”, na “TVI”, António Lobo Xavier referiu que “se há disponibilidade para uma luta interna, então que se faça essa luta interna”. O democrata cristão defendeu a necessidade de existir um “debate mais alargado” no CDS, apesar de reconhecer que “os congressos digitais são mais difíceis durante a pandemia”.

Apesar de admitir gostar “do presidente do CDS, como pessoa”, António Lobo Xavier considerou falsas “as incitações de Francisco Rodrigues dos Santos sobre “Adolfo Mesquita Nunes”. Quanto à disponibilidade de Adolfo Mesquita Nunes para a liderança do partido, o democrata-cristão considerou este “um gesto de respeito”, por avançar “numa altura tão difícil do partido”.

A liderança de Francisco Rodrigues dos Santos começou por ficar abalada, quando Adolfo Mesquita Nunes pediu “uma nova força para o CDS”, numa crónica no “Observador” a 26 de janeiro. Desde então, já pediu que fosse marcado um congresso nacional e justificou-se nas redes sociais. “Dei este passo porque senti que o partido precisa apelar ao seu sentimento de vital e é por isso que eu pedi um congresso”, sublinhou Adolfo Mesquita Nunes, num vídeo publicado no seu Facebook.

Outros membros do partido também já pediram congresso no CDS, entre estes João Gonçalves Pereira, que pediu clarificação no partido.