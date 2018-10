Lone Star satisfeito “com os progressos alcançados pelo Novo Banco”

Um ano depois de o Lone Star ter comprado o Novo Banco, o fundo norte-americano acredita que posição de capital da entidade bancária nacional melhorou. Em declarações ao jornal online “Eco”, um porta-voz afirmou: “Estamos satisfeitos com os progressos alcançados pelo Novo Banco”

Em causa está, por exemplo, “a redução dos ativos considerados no âmbito do acordo de capital contingente do nível inicial de 7,9 mil milhões de euros para 4,9 mil milhões em 30 de junho de 2018”, de acordo com as informações adiantadas ao jornal de economia. “Através da transação de venda e do processo de recapitalização, incluindo a injeção de mil milhões de euros pela Lone Star, a posição de capital do banco melhorou significativamente”, sublinhou ainda o mesmo fundo.

O Novo Banco foi vendido ao Lone Star a 18 de outubro de 2017. Na cerimónia de assinatura que formalizou a venda estiveram presentes o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, Luís Máximo dos Santos, Sérgio Monteiro, o responsável por ‘montar’ esta operação, e o presidente do Novo Banco, António Ramalho, entre outros administradores. Assinaram a venda Donald Quintin, senior managing da Lone Star, Carlos Costa e Luís Máximo dos Santos.

A 21 de dezembro, o maior acionista do Novo Banco, com 75%, subscreveu o aumento de capital de 250 milhões de euros na instituição, depois dos 750 milhões que já tinham sido investidos no fecho da operação de venda. Tal como estava estipulado, por compromisso com o Banco Central Europeu, o aumento do capital foi deliberado em assembleia geral do banco e integralmente subscrito e realizado pela acionista Nani Holdings, SGPS (da Lone Star), através de “novas entradas em dinheiro no montante de 250 milhões de euros, estando pendente apenas o respetivo registo comercial”, referia o comunicado.