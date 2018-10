Quem tem a culpa na crise do Real Madrid?

Os principais:

Florentino Pérez

Desde que Cristiano Ronaldo saiu do Santiago Bernabéu que os adeptos merengues ficaram à espera de um substituto à altura. Os nomes de Mbappé e Neymar surgiram na imprensa desportiva, mas ninguém chegou para assumir o papel de CR7. As contratações do Real de Madrid ficaram-se por nomes como o jovem brasileiro Vinicius, que tem jogada na equipa de reservas do clube de Madrid nos escalões inferiores do futebol espanhol, Thibaut Courtois, que tem alternado na baliza com o costa-riquenho Keylor Navas, ou Mariano Díaz e Ordriozola. Nenhum destes nomes ainda fez esquecer o de Ronaldo.

Julen Lopetegui

O treinador basco, que passou pelo FC Porto, foi o escolhido para suceder a Zidane. Uma escolha que não foi consensual, desde logo porque Lopetegui estava ainda à frente da seleção nacional espanhol, em vésperas de Mundial da Rússia, quando foi anunciado. Agora, dada a alegada crise, a gestão do plantel feita por Lopetegui está a ser questionada. As constantes lesões entre os atletas merengues não têm ajudado e as ausências de Carvajal, Marcelo, Isco e Bale, fazem-se sentir ainda mais quando o banco não é sólido o suficiente naquelas posições. Outro problema é o centro da defesa.