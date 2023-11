Através do seu programa de coaching de preparação para a reforma que será lançado em Portugal, “Coach for Retirement”, a L’Oréal explica que “trabalha para acompanhar profissionais em idade de pré-reforma na sua cessação profissional, cuidando também da sua saúde emocional. Uma responsabilidade que a empresa de beleza assume como sua.

6 Novembro 2023, 22h26

O emprego intergeracional e o apoio aos colaboradores com mais de 50 anos estão no centro dos objetivos da L’Oréal. No âmbito do seu compromisso com a diversidade e a inclusão, a empresa lançou o programa ‘L’Oréal For All Generations’ que “pretende incentivar e possibilitar a realização pessoal dos colaboradores ao longo da sua carreira profissional, desde a entrada na empresa até à sua reforma”.

O programa assenta em cinco áreas fundamentais: promover a inclusão laboral dos colaboradores e promover a equidade e a diversidade intergeracional dentro da empresa, adaptar a saúde através da promoção do bem-estar dos seus colaboradores, desenvolver a empregabilidade do talento ao longo de toda a carreira profissional, antecipar uma transição bem sucedida dos funcionários mais seniores para a fase de reforma e facilitar aqueles com mais de 50 anos com novos projetos de vida para a sua fase pós-L’Oréal.

“Da mesma forma, a empresa realiza um programa de mentoria cruzada entre colaboradores seniores e juniores com o objetivo de partilhar mutuamente os seus conhecimentos”, explica a empresa.

A formação destes profissionais através de um itinerário de aprendizagem que os ajude a enfrentar eficazmente novos desafios e a sua participação em projetos intergeracionais, promovidos internamente pela empresa de beleza, favorecem a diversidade de representação, e novas experiências e desafios profissionais, defende a empresa.

Através do seu programa de coaching de preparação para a reforma que será lançado em Portugal, “Coach for Retirement”, a L’Oréal explica que “trabalha para acompanhar profissionais em idade de pré-reforma na sua cessação profissional, cuidando também da sua saúde emocional. Uma responsabilidade que a empresa de beleza assume como sua, por isso, em conjunto com uma empresa de coaching especializada, acompanha os seus colaboradores nesta nova fase de vida através de workshops individuais em 6 áreas-chave: saúde, relações familiares, trabalho, finanças, lazer e sentido da vida, incentivando a reflexão e quebrando crenças sobre a reforma”.

“Os Boomers são a faixa etária que mais sofre com estereótipos e com discriminação relacionada com a idade. No entanto, a forma de envelhecer nos dias que correm não é a mesma de há 10 anos. Os sinais de envelhecimento são os mesmos, mas o foco é outro. Agora os Boomers sentem-se melhor que nunca. São mais ativos, preocupam-se com a beleza e com o bem-estar interior e exterior. São pessoas que sentem que aos 60 anos estão a começar uma nova etapa de vida, onde os seus filhos já são independentes e têm mais tempo para se centrarem nelas mesmas.”, defende a a empresa líder mundial no mercado de cosméticos.

“Os Boomers são também ativos digitalmente. Acompanham a era online e passam mais 35% do tempo nas redes sociais, comparativamente com 2015, despendendo em média 1:24 minutos em contacto com o seu círculo de amigos ou a ler notícias”, acrescenta.

A beleza é igualmente uma preocupação deste target que representa mais de 50 mil milhões de euros a nível mundial neste mercado. Em 2023, o valor será de 90 mil milhões de euros, defende a L’Óreal.

A empresa também disponibiliza aos colaboradores aconselhamento de especialistas da Mercer, através de um simulador que lhes permite analisar os seus rendimentos e estabelecer antecipadamente planos de poupança. Especificamente, até 200 funcionários da L’Oréal puderam receber formação e formação financeira para desfrutar de um futuro mais seguro.

Blanca Muñoz, Diretora de Talentos da L’Oréal Espanha e Portugal, citada no comunicado diz que “no Grupo L’Oréal queremos continuar a criar a beleza do futuro e, para isso, trabalhamos na formação e no comprometimento de todos os nossos colaboradores, desde a incorporação de jovens talentos à motivação dos mais seniores. Com este novo programa queremos disponibilizar ferramentas que auxiliem na realização profissional dos nossos colaboradores com mais de 50 anos, tendo em conta a sua saúde física, mental e financeira”.