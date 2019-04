Luanda deixou de ser das cidades mais caras do mundo

A capital angolana, Luanda, já não é das cidades mais caras do mundo, avança o Jornal de Angola. No topo das cidades mais caras do mundo estão três destinos ex aequo e não um único destino: Paris, Singapura e Hong Kong são líderes conjuntos na Pesquisa de Custo de Vida Mundial da “Economist Intelligence Unit 2019”.

A capital francesa, Paris, que tem sido uma das 10 primeiras desde 2003, subiu este ano, enquanto a quarta cidade mais cara do ano passado, Hong Kong, subiu três posições, levando a um empate no topo pela primeira vez, numa lista encabeçada também por Singapura. Lisboa aparece na segunda metade da tabela na 82ª posição. Face a 2018, a capital de Portugal subiu quatro lugares no ranking da Economist. Intelligence Unit (EIU), que fez as contas ao custo médio de 150 bens em 133 cidades de todo o mundo,

Segundo o Jornal de Angola, esta pesquisa anual, apresenta um top 10 largamente dominado por cidades asiáticas e europeias, de acordo com o Worldwide Cost of Living, o relatório do Economist sobre as cidadades com o custo de vida mais caro .

O ranking analisa os preços de serviços e produtos, como habitação, transportes ou do pão, em 133 cidades, tendo como referência o custo de vida em Nova Iorque.

Osaka, no Japão, subiu seis posições e agora divide o quinto lugar com Genebra, na Suíça.

Já Nova Iorque e Los Angeles são as únicas cidades norte-americanas no top 10, com a Big Apple a subir seis posições para o sétimo lugar, que divide com Copenhaga, na Dinamarca. Los Angeles e Tel Aviv, em Israel, repartem, por sua vez, o 10º lugar da lista.

Lisboa aparece a par de Praga, a capital checa, na 82º posição, logo atrás de Atenas. Já Londres não aparece nas vinte primeiras posições. Está em 22º lugar, atrás, por exemplo, de Dublin (19ª), enquanto Manchester aparece na 51ª posição, devido à instabilidade causada pelo Brexit e do enfraquecimento da libra.

Já no top-3 das cidades mais baratas, a lista passou a ser liderada pela capital da Venezuela já que Caracas vive nesta altura uma acentuada crise política e económica.

Damasco, a capital Síria, e Tachkent, no Uzbequistão, são as outras cidades que completam o top 3 das menos caras. A cidade de Tashkent também sofreu uma forte queda, caindo 19 lugares, estando em 131º, enquanto Moscovo perdeu 16 posições e está em 102º.

A capital da Bulgária, Sofia, que subiu 29 posições, está em 90º lugar da lista, graças a um aumento no preço de alimentos e do sector do lazer.

Na Europa, as cidades suíças de Zurique e Genebra, na quarta e quinta posições, com Osaka, no Japão, têm os maiores custos em despesas domésticas, cuidados pessoais, lazer e entretenimento.

A elevada classificação conjunta de Copenhaga e Seul (Coreia do Sul) deve-se à custos de transporte, recreação e cuidados pessoais.

Já Istambul, na Turquia, tornou-se consideravelmente mais barata, caindo 48 lugares, para ficar na 120ª posição da lista, em parte devido à queda no valor da lira turca.