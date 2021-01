Lucro da cadeia McDonald’s cai 21% em 2020 devido à pandemia

As empresas que tiverem quebras de faturação entre 25% e 40% terão um apoio de 30% do valor da renda com um valor máximo por mês de 1.200 euros mensais ao longo de seis meses. No caso de empresas com quebra de faturação superior a 40%, a percentagem de apoio sobe até 50% até um limite mensal de dois mil euros por mês durante seis meses.