Lucro da Corticeira Amorim diminuiu 4,8% para 64,3 milhões de euros e vendas caíram 5,2% em 2020

A Corticeira Amorim registou uma redução de vendas da ordem dos 5,2% em 2020, face ao ano anterior, que assim se ficaram pelos 740,1 milhões de euros, segundo dados divulgados pela CMVM – Comissão de Mercado dos Valores Mobiliários.

“A grave crise sanitária decorrente da pandemia de Covid-19 e as suas profundas consequências nas economias mundiais condicionaram significativamente a atividade de todas as unidades de negócios a partir do segundo trimestre do ano”, explica a empresa, adiantando que as vendas foram ainda penalizadas por uma evolução cambial desfavorável, especialmente no segundo semestre do ano”. Excluindo este efeito, “a variação das vendas teria sido de -4,2%”, esclarece a empresa presidida por António Rios de Amorim.

O respetivo rácio “EBITDA/Vendas sobre para 16,6%, evidenciando uma evolução positiva do EBITDA face à queda das vendas”, a “dívida remunerada líquida desce 50,4 milhões de euros, para 110,7 milhões de euros”, o resultado líquido fica nos 64,3 milhões de euros, traduzindo “um decréscimo de 4,8%, excluindo gastos não recorrentes e o efeito extraordinário positivo da US Floors em 2019”, adianta a Corticeira Amorim.

As vendas a unidade de rolhas totalizaram 527,3 milhões de euros, correspondentes a uma redução de 5,7% face ao ano anterior, “contribuindo para 70% das vendas consolidadas”, adianta a Corticeira Amorim. “”Este decréscimo decorreu, essencialmente, da redução do consumo de vinho, particularmente no canal HoReCa, e do encerramento temporário de alguns dos seus clientes”, refere, explicando que “apesar de todos terem registado quebras nas vendas, foi o segmento de rolhas para vinhos espumosos (com uma redução de -9%) o mais penalizado (em particular as categorias de champagne)”, diz a empresa.

“As rolhas Neutrocork (onde houve um crescimento de vendas de 12%) continuaram a destacar-se no segmento de vinhos tranquilos – este registou uma redução de vendas de 4%, refletindo essencialmente um mix de produto menos favorável”, adianta a Corticeira, referindo que “o ano foi ainda marcado por quedas de vendas na generalidade dos mercados vinícolas, tendo os EUA e a Argentina sido exceções”.

“A evolução cambial teve um impacto negativo nas vendas, particularmente penalizadas pelas desvalorizações do dólar e peso chileno – excluindo este efeito, a variação das vendas teria sido de -4,4%”, detalha ainda, referindo que “as vendas da unidade de negócios de Revestimentos atingiram 112,1 milhões de euros (mais 3,2%, face ao período homólogo)”. “Ao contrário do ano de 2019, os produtos fabricados foram o principal motor de crescimento das vendas, destacando-se a linha de produtos Amorim WISE (com vendas de 12,7 milhões de euros, o que compara com 5,7 milhões de euros em 2019)”, destacando, em termos geográficos, “o grande dinamismo na Alemanha e Portugal, bem como os EUA que registaram uma evolução positiva impulsionada pelas características ecológicas dos produtos desta unidade de negócios”.

A unidade de negócios de “Aglomerados Compósitos registou vendas de 95,2 milhões de euros (menos 8,9% face ao período homólogo), afetada pelo encerramento temporário de alguns dos seus clientes e pela implementação do SAP em junho, que condicionou o normal funcionamento desta unidade nos meses subsequentes”, refere a empresa. “A desvalorização do dólar penalizou também as vendas, particularmente no segundo semestre do ano – excluindo esse efeito, a variação das vendas teria sido de -7,8%”, explica, considerando, do lado positivo, “a excelente performance das joint-ventures recentemente criadas (a Amorim Sports e a Corkeen), que contribuíram com vendas de três milhões de euros em 2020”.

“O EBITDA consolidado da Corticeira Amorim atingiu os 122,5 milhões de euros, um decréscimo de 1,8% face ao ano anterior, mas inferior ao das vendas (que foi de -5,2%)”, refere. “O rácio EBITDA/Vendas subiu para 16,6% (FY2019 foi de 16,0%), beneficiando do consumo de matérias-primas adquiridas a preços mais favoráveis, de ganhos de eficiência operacional e de aumentos de preços de venda, que compensaram o efeito negativo de menores níveis de atividade e da desvalorização cambial”, adianta a empresa.

“O EBITDA das unidades de negócios das Matérias-Primas e Rolhas ascendeu a 114,0 milhões de euros, uma redução de 3,3% face ao ano de 2019. Apesar do contexto global desfavorável, a unidade das Rolhas apresentou um desempenho positivo, tendo conseguido conter o decréscimo do EBITDA em 3,8% face a um decréscimo de vendas de 5,7%. Para tal, foram decisivas a redução dos preços de consumos de cortiça, o ajustamento de valor de alguns produtos e as melhorias introduzidas na área operacional, que atenuaram o impacto negativo dos menores níveis de atividade registados. O rácio EBITDA/Vendas das unidades de negócios das Matérias-Primas e Rolhas subiu para 21,2% (em 2019 foi de 20,5%)”, esclarece a empresa.

“A unidade de negócios de Revestimentos registou um EBITDA de 1,8 milhões de euros (em 2019 foi de -2,5 milhões de euros), beneficiando das melhorias de mix de produtos vendidos, com maior crescimento dos produtos fabricados. A salientar ainda, para esta evolução positiva, os contributos das medidas de racionalização e otimização em termos de estrutura administrativa, industrial, logística e comercial, bem como a não repetição dos gastos incorridos em 2019 no desenvolvimento e lançamento da gama de produtos Amorim WISE. O rácio EBITDA/Vendas subiu para 1,6% (em 2019 foi de -2,3%)”, refere.

“O EBITDA da unidade de negócios de Aglomerados Compósitos atingiu 8,3 milhões de euros (-32,7% face ao período homólogo), penalizado sobretudo pelos menores níveis de atividade e pela desvalorização do dólar norte-americano. Pelo lado positivo, a destacar a redução dos custos das matérias-primas (cortiça e não-cortiça) e as melhorias em termos de eficiência operacional e de aproveitamento da cortiça. O rácio EBITDA/Vendas baixou para 8,8% (em 2019 foi de 11,9%)”, adianta a empresa.

“A unidade de negócios de Isolamentos apresentou uma evolução muito positiva, tendo o EBITDA atingido 0,9 milhões de euros, um crescimento significativo face aos 0,2 milhões de euros registados em 2019. A redução do preço de consumo de cortiça, que constitui a única matéria-prima desta unidade de negócios, explica a melhoria da atividade operacional. O rácio EBITDA/Vendas aumentou para 7,1% (em 2019 foi de 1,6%)”, refere a Corticeira.

“Os gastos não recorrentes sofreram um aumento devido ao pagamento de um prémio extraordinário aos colaboradores do Grupo Corticeira Amorim e por gastos de reestruturação, sobretudo decorrentes de indemnizações pagas nas unidades de negócios das Rolhas, Revestimentos e Aglomerados Compósitos”, esclarece, adiantando que “a redução do resultado de associadas reflete essencialmente o recebimento em 2019 de 2,9 milhões de euros decorrentes da venda da US Floors. Sendo este o valor final associado a esta operação, o seu impacto afetou apenas os resultados do período homólogo do ano anterior”, concluiu a Corticeira Amorim, explicando que “após resultados atribuíveis aos interesses que não controlam, o resultado líquido da Corticeira Amorim atingiu os 64,3 milhões de euros em 2020, uma redução de 14,2% face ao registado no ano anterior. Excluindo o evento não recorrente associado à venda da US Floors e os gastos não recorrentes, mencionados anteriormente, o decréscimo do resultado líquido seria de 4,8%”.