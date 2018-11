Lucro da EDP tomba 74% para 297 milhões nos nove meses com provisão para os CMEC

O lucro líquido da EDP Energias de Portugal caiu 74%, em termos homólogos, para 297 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2018, devido a dois fatores não-recorrente. A empresa salientou no ano passado registou um ganho de 570 milhões de euros com a venda da Naturgas em Espanha e revelou que fez uma provisão em relação aos 285 milhões que o Estado exige pela alegada sobrecompensação da EDP nas centrais que operavam em regime de Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC).

O EBITDA – resultado antes juros, impostos, depreciações e amortizações – desceu 26%, também face ao mesmo período do ano passado, para 2.410 milhões de euros.

A 27 de setembro, a EDP reviu em baixa para entre 500 e 600 milhões de euros a expectativa de resultado líquido do grupo em 2018, abaixo dos 800 milhões de euros antes estimados, na sequência de “medidas adversas” tomadas pelo Estado português.

Nessa altura, a empresa liderada por António Mexia explicou a revisão do guidance com o recebimento de uma notificação pela Direcção Geral de Energia e Geologia, do despacho do Governo que quantifica em 285 milhões de euros a alegada sobrecompensação da EDP quanto ao cálculo do coeficiente de disponibilidade verificado nas centrais que operavam em regime de CMEC.

A energética tinha revelado a 18 de outubro um aumento de 5% na produção total de eletricidade até setembro deste ano, face a período homólogo, sendo que a produção a partir de energia renovável teve um crescimento de 25%.

A EDP Renováveis, subsidária da EDP para as energias ‘limpas’ anunciou esta quarta feira que registou lucros de 115,2 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2018, uma diminuição de 30% em relação ao período homólogo de 2017. Em sentido contrário a EDP Brasil divulgou, a 1 de novembro, que fechou os primeiros nove meses do ano com um resultado líquido de 748,7 milhões de reais (176,7 milhões de euros), o que corresponde a um aumento de 79,6% face ao mesmo período ao ano passado.

