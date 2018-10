Lucro da Galp terá disparado 27% para 210 milhões de euros no terceiro trimestre

O lucro líquido ajustado da Galp Energia terá disparado 27%, em termos homólogos, para 210 milhões de euros no terceiro trimestre de 2018, segundo a previsão média dos analistas, com o crescimento dos volumes e dos preços na produção de petróleo a mais que compensarem uma descida no resultado do negócio da refinação.

O consenso de 24 analistas, divulgado pela petrolífera, aponta ainda para uma estimativa média do EBITDA – resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização – de 631 milhões de euros, ou seja, uma subida de 30% face ao do mesmo período do ano passado. Os números são ajustados para corrigir os efeitos de stock e eventos não-recorrentes (RCA).

A empresa liderada por Carlos Gomes da Silva anunciou, a 15 de outubro, que a produção net entitlement (líquida de custos com direitos de exploração pagos aos estados) de petróleo subiu 11% para uma média de 102,3 mil barris de crude por dia.

A Galp adiantou que a produção net entitlement no Brasil aumentou 9% para 94,9 mil barris diários, enquanto em Angola disparou 31% para 7,4 mil barris por dia. A produção média working interest, ou seja, bruta, aumentou 10% para 103,8 mil barris diários entre julho e setembro, face aos 94,6 mil barris no período homólogo.

O consensus dos 24 analistas aponta para um EBITDA de 392 milhões de euros no negócio de Exploração & Produção no terceiro trimestre deste ano, face aos 215 milhões no mesmo período do ano passado.

Em relação ao negócio da Refinação e Distribuição, a Galp adiantou no trading update a 15 de outubro que processou 27,7 milhões de barris no terceiro trimestre, uma variação de menos 7% face ao mesmo período do ano passado (29,7 milhões de barris).

Segundo as estimativa média dos analistas, esse negócio deverá registar um EBITDA de 191 milhões de euros, uma quebra de 12% dos 218 milhões do período homólogo.