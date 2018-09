Lucro da Inapa cai 80% para 100 mil euros no primeiro semestre

A Inapa fechou o primeiro semestre do ano com um lucro de 100 mil euros, o que representa uma quebra de 80% face aos 500 mil euros registados no período homólogo. A queda no consumo de papel foi compensado por medidas de eficiência nos custos operacionais, segundo explicou a empresa em comunicado enviado esta sexta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O EBIDTA – lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações – caiu 92% para 200 mil euros, dos 2,4 milhões registados no primeiro semestre do ano passado.

“No primeiro semestre de 2018, a performance da Inapa foi afetada pela redução global registada ao

nível do consumo de papel e pela pressão ao nível das margens, cujos impactos foram parcialmente compensados pelo crescimento da embalagem e comunicação visual assim como pela maior eficiência e flexibilidade operacional e pelas menores imparidades de saldos de clientes”, explicou Diogo Rezende, CEO do grupo Inapa, em comunicado.

O volume de negócios decresceu 3,8% para 437,5 milhões de euros e a margem bruta situou-se nos 17,8%, o que representa uma quebra de 0,2 pontos percentuais face ao período homólogo.

A empresa justificou que o decréscimo se deveu à dinâmica dos distribuidores face à contração do mercado no início do ano, sendo ao mesmo tempo pressionados pelos aumentos de preços dos produtores. “A partir do segundo trimestre houve aumentos de preços bem-sucedidos com recuperação de margens para níveis de 2017”, acrescentou.