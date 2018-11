Lucro da NOS cresce 17% até setembro para 123 milhões de euros

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a NOS adianta que as receitas de exploração progrediram 0,7% para 1.167 milhões de euros, sendo que as de telecomunicações aumentaram 1,2% para 1.116 milhões de euros.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) cresceu 2,9% entre janeiro e setembro, face ao período homólogo do ano passado, para 461,7 milhões de euros.

“O resultado líquido consolidado da NOS, no terceiro trimestre deste ano, atingiu 44,1 milhões de euros, representando uma evolução de 34,1% face ao mesmo período do ano passado”, refere a empresa, adiantando que entre julho e setembro as receitas “apresentaram uma progressão de 1,7%, face ao terceiro trimestre do ano passado, quando ajustadas para efeitos regulatórios, nomeadamente a descida das taxas da terminação móvel”.

Já as receitas do negócio de comunicações aumentaram 0,9% para 376,2 milhões de euros (crescimento ajustado de 1,8%), no trimestre em análise.NOS