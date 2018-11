Lucro da REN cresce 2,3% para 90,9 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano

As Redes Energéticas Nacionais (REN) registou um crescimento de 2,3% para 90 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2018, em relação ao mesmo período do último ano. No comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários esta quinta-feira, a REN indica ainda que o EBITDA (resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) chegou aos 378,4 milhões de euros, mais 3,8% face a 2017.

O EBITDA retirou benefícios da consolidação da Portgás (31,8 milhões), da contribuição do OPEX (8 milhões) e da venda do negócio de GPL à Energyco II, S.A. (4 milhões).

No que diz respeito ao investimento da empresa existiu uma descida de 16,3% para os 67,2 milhões de euros, face aos 80 milhões que haviam sido investidos no ano passado.