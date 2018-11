Lucro da Sonae Sierra praticamente inalterado em 77,7 milhões até setembro

A Sonae Sierra registou 77,7 milhões de euros de lucro nos primeiros nove meses do ano, que compara com os 77,8 milhões de euros registados no período homólogo, foi hoje comunicado ao mercado.

“A Sonae Sierra registou um desempenho positivo no seu portefólio de ativos e de negócios, tendo o resultado direto aumentado 9,7% face ao mesmo período do ano anterior e o resultado líquido, de 77,7 milhões de euros, permanecido estável em comparação com o período homólogo”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No período de referência, o resultado operacional da dona dos centros comerciais Colombo e Vasco da Gama atingiu 77,5 milhões de euros, mais 2,3% em comparação com os primeiros nove meses de 2017.

Os centros comerciais detidos pela Sonae Sierra mantiveram-se numa “trajetória de crescimento”, com as vendas dos lojistas a crescerem 1,3% no portefólio europeu.

“O total das rendas cresceu 1,7% na Europa numa base comparável, com um contributo significativo de Portugal e Espanha, mercados onde se registaram crescimentos de 3,9% e de 2,6%, respetivamente. No Brasil, as rendas cresceram 3,1% (em reais)”, lê-se no documento.

Por sua vez, a taxa de ocupação global do portefólio avançou para 96,3%, mais 0,7 pontos percentuais, face ao mesmo período do ano anterior.

Já o resultado direto da empresa subiu 9,7% para 49,6 milhões de euros, enquanto o indireto foi de 28,1 milhões de euros, o que traduz uma queda de 14%.

No total, o passivo da Sonae Sierra atingiu 1.310 milhões de euros, até 30 de setembro, que compara com os 1.245 milhões de euros registados no período homólogo.

“A Sonae Sierra continuou a implementar com êxito a sua estratégia de reciclagem de capital nos primeiros nove meses do ano. Reduziu a sua participação no centro comercial SerraShopping e prosseguiu com sucesso os projetos de Desenvolvimento em curso”, concluiu a empresa.