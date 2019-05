Lucro da Sonaecom mais do que duplica no 1.º trimestre para 11,1 milhões de euros

O lucro da Sonaecom mais do que duplicou no primeiro trimestre, face ao período homólogo, fixando-se em 11,1 milhões de euros, foi hoje comunicado ao mercado.

De acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, entre janeiro e março, a Sonaecom totalizou 11,1 milhões de euros de lucro, valor que compara com os 5,4 milhões de euros registados no primeiro trimestre de 2018.

Por sua vez, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) subiu 53,4%, em comparação com igual período do ano anterior, para 13,7 milhões de euros.

No período de referência, os custos operacionais avançaram 43,1% para 49,4 milhões de euros, com destaque para os custos com pessoal, que representaram 19 milhões de euros, o equivalente a uma subida de 34%.

Já o investimento (capex) operacional, excluindo investimentos financeiros, fixou-se em 6,9 milhões de euros, valor que compara com os 2,2 milhões de euros de igual trimestre de 2018.