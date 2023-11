O Grupo Altri, através da Biotek, Caima e Celbi, produziu 781,3 mil toneladas de fibras celulósicas nos primeiros nove meses do ano, uma redução homóloga (-8,3%) em resultado da paragem programada da principal unidade industrial, a Celbi, durante o primeiro trimestre. No terceiro trimestre, a produção atingiu as 261,6 mil toneladas, um decréscimo face ao trimestre homólogo.

16 Novembro 2023, 17h33

O resultado líquido do Grupo Altri reduziu-se em 76%, nos nove meses face ao período homólogo, para os 28,2 milhões de euros. As receitas recuaram 25,4% para 601, milhões de euros e o EBITDA desceu 56,3% para 97,5 milhões de euros. Sendo que a margem de EBITA recuou 11,5 pontos percentuais para 16,2%.

O EBIT (Earnings Before Interests and Taxes) que é o lucro operacional caiu num ano 74% para 45,4 milhões de euros.

A empresa de pasta e papel o que destaca? Que a produção total de fibras celulósicas atingiu as 781,3 mil toneladas nos primeiros nove meses de 2023 e que as vendas ascenderam a 810,4 mil toneladas.

“As vendas no acumulado do ano recuaram 6,1% em termos homólogos, mas recuperaram em relação ao primeiro semestre, reforçando o sentimento de que o processo de destocking na cadeia estará essencialmente concluído”, refere a Altri.

“Num contexto de destocking na Europa, apesar da maior procura da China, as receitas totais do Grupo Altri cifraram-se em 601,0 milhões de euros, um decréscimo de 25,4% face ao período homólogo, em resultado da quebra dos preços. O EBITDA atingiu os 97,5 milhões”, refere a empresa em comunicado.

A Altri diz que apesar do mercado europeu e o norte-americano continuarem a demonstrar algum abrandamento, assiste-se a uma forte procura da China. Os sucessivos aumentos de preços no mercado chinês estão a ter impacto positivo nos preços na Europa, “reforçando a perspetiva positiva para os últimos meses deste ano e para 2024”, acrescenta.

“O investimento acelerou para 51,6 milhões de euros, com destaque para a nova caldeira de biomassa, em fase de últimos testes, que irá tornar a Caima a primeira unidade industrial de fibras celulósicas da Península Ibérica, e uma das primeiras da Europa, a operar 100% livre de combustíveis fósseis”, destaca a empresa que diz que o Grupo continua a desenvolver o projeto Gama com a intenção de tomar uma decisão final de investimento no curto prazo.

O CEO da Altri, José Soares de Pina, diz que “o mercado das fibras celulósicas atravessa, em 2023, um ajustamento no seu ciclo, com inevitáveis impactos face à tendência seguida nos últimos anos. Menor procura leva invariavelmente a preços mais baixos, num contexto inflacionista que, obviamente, tem tido impacto nos players deste setor”.

“Mesmo perante este contexto desafiante, o Grupo Altri chega ao final dos primeiros nove meses com níveis de produção elevados, superando as 780 mil toneladas de fibras celulósicas, e com vendas que excedem as 810 mil toneladas”, acrescenta.

