Lucros da Bayer caem 26%, para 2,89 mil milhões de euros no terceiro trimestre

BAYERA farmacêutica alemã Bayer reportou receitas totais de 9,91 mil milhões de dólares, um nível ligeiramente aquém do esperado pelos analistas (9,99 mil milhões de euros), no terceiro trimestre do ano.

Este é o primeiro conjunto de resultados trimestrais a refletir os efeitos da compra da Monsanto, em 2016, que resulta numa diminuição dos lucros trimestrais em 25,6%, para 2,89 mil milhões de euros, face ao mesmo período do ano passado (3,88 mil milhões de euros).

A compra da Monsanto representou, de acordo com o relatório e contas do grupo, 2,2 mil milhões de euros em vendas num total de 3,7 mil milhões de vendas no segmento agrário. Já quanto ao EBITDA – lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização – a Bayer atingiu os 2,20 mil milhões de euros, superando os 2,04 mil milhões previstos pelos analistas.

Os resultados trimestrais apontam para um ganho de 1,19 euros por ação, contra a expetativa de 0,99 euros por ação.

Face aos resultados, as ações da companhia germânica subiram 2% no início da sessão bolsista desta terça-feira, na Bolsa de Frankfurt (índice DAX).