Lucros da Daimler recuam 21% no terceiro trimestre

A Daimler, dona da Mercedes-Benz, apresentou resultados relativos à operação do terceiro trimestre de 2018 numa altura em que a indústria automóvel opera “num contexto difícil”.

As receitas da construtora alemã no terceiro trimestre do ano caíram, em termos homólogos, 1%, para 40,2 mil milhões de euros. A acompanhar esta tendência negativa esteve a queda 4% de unidades vendidas no mesmo período, que se cifraram em 795 mil automóveis e camiões vendidos. O resultado líquido da empresa também esfriou 21% face ao terceiro trimestre de 2017, caindo de 2,2 mil milhões para os 1,8 mil milhões, entre julho e setembro de 2018.

Entre as unidades vendidas, destaque para o segmento de veículos pesados da Daimler, que foram os únicos a registarem uma performance positivo no terceiro trimestre de 2018, face a igual período do ano passado. As vendas dos camiões e dos autocarros da Daimler cresceram 7% e 8%, respectivamente. Quanto ao segmento dos ligeiros, tanto os carros e as carrinhas da marca Mercedes-Benz recuaram, respectivamente, 6% e 2%.

Dieter Zetsche que, segundo o “Finantial Times” vai abandonar o cargo de CEO da Daimler em 2019, para voltar como chairman em 2021, disse que “a indústria automóvel e, por consequência, a Daimler estão a operar num ambiente difícil”.