Lucros da easyJet aumentaram 40% para 650 milhões de euros

Os lucros da companhia aérea ‘low cost’ easyJet aumentaram 41,4% no ano fiscal encerrado a 30 de setembro de 2018, para um total de cerca de 650 milhões de euros (578 milhões de libras, ao câmbio atual), informou hoje a empresa.

O lucro global antes de impostos por assento aumentou 28,7%, para cerca de 6,82 euros por assento.

“Globalmente, foi um ano grande para a easyJet. Conseguimos a melhor ‘performance’ do mercado europeu. Os lucros aumentaram mais de 40%. Tivemos um êxito total com a integração da Air Berlin e transformámo-nos na primeira companhia a operar na capital alemã. obtivemos recordes no número de passageiros transportados e na taxa de ocupação global”, é assim que José Lopes, diretor geral da easyJet, em declarações ao Jornal Económico, resume o exercício da companhia terminado a 30 de setembro passado.

O responsável considera que, a partir deste desempenho, a easyJet “está muito bem posicionada para o futuro: somos uma marca querida e temos um modelo de negócio forte”.

José Lopes destaca que estes números da atividade da easyJet foram conseguidos apesar de recorrentes atrasos provocados ao nível do controlo de tráfego aéreo europeu.

“Mesmo com esses atrasos, os níveis de satisfação os nossos clientes aumentaram, o que comprova a lealdade, a transparência e a simplicidade com que a easyJet conseguiu resolver esses problemas”, sublinhou o diretor geral da companhia aérea em Portugal.

No último ano fiscal, a easyJet atingiu um número recorde de passageiros transportados, 88,5 milhões, um acréscimo de 10,2%.

A taxa de ocupação também chegou a máximos históricos, com 92,9% (2017: 92,6%), “fomentada pelo enfoque contínuo na oferta ao cliente e pela estratégia de utilização de aeroportos principais da easyJet, incluindo a expansão de Tegel [Berlim] e a obtenção de sete novas posições como número 1 em aeroportos principais [na Europa]”, de acordo com um comunicado da empresa.

As receitas ascenderam a cerca de 6.629 milhões de euros, um acréscimo de 16,8%. Por assento, houve um aumento de receitas de 6,4%, para cerca de 69,6 euros (crescimento de 8,3%, excluindo Tegel).

Por seu turno, o custo corrente por assento, excluindo combustível, aumentou 5,3%, para cerca de 48,8 euros (aumento de 4,8% a moeda constante), “sobretudo devido à expansão de Tegel, a níveis mais altos de irregularidade e à inflação do custo das tripulações”.

O comunicado da easyJet adianta que o programa de custo e eficiência representou uma poupança de cerca de 120,3 milhões de euros (2017: cerca de 95,5 milhões de euros), “alavancando o crescimento, os benefícios de escala e o aumento do número de assentos médio da frota”.

Os custos não correntes fixaram-se em cerca de 149,5 milhões de euros, incluindo cerca de 45 milhões de euros em Tegel e cerca de 73 milhões de euros resultantes de uma mudança na abordagem ao desenvolvimento das TI (tecnologias de informação).

O custo total por assento, incluindo o impacto de rubricas de custos não correntes, foi de cerca de 64,35 euros (2017: cerca de 60,45 euros)

“Como resultado deste forte desempenho, o retorno sobre o capital empregado do exercício aumentou para 14,4%, uma melhoria de 2,5 pontos percentuais relativamente ao exercício anterior”, destaca o comunicado da easyJet

A companhia fez uma proposta de dividendos de cerca de 0,658 euros por ação (2017: cerca 0,460 euros), um aumento de 43%, sujeita à aprovação dos acionistas.

Sucesso em Berlim e preparação para o Brexit

“A aquisição parcial das operações da Air Berlin no aeroporto Berlim Tegel foi concluída a 15 de dezembro por uma contraprestação de 40 milhões de euros, conferindo à easyJet uma forte posição como número 1 no terceiro maior mercado da Europa”, sublinha o referido comunicado.

Sobre esta operação, a companhia acrescenta que o total de perdas antes de impostos foi de cerca de 170,8 milhões de euros, “melhor do que o esperado originalmente aquando da aquisição”, enquanto as perdas operacionais se cifraram em cerca de 125,9 milhões de euros, “um valor mais elevado do que o esperado e compensado pela redução de cerca de 45 milhões nos custos de integração”

A easyJet conta atualmente com 20 aeronaves a operarem em Tegel.

Em termos de perspetiva, a easyJet espera crescer cerca de 15% no primeiro semestre e de cerca de 10% em todo o exercício.

Neste momento, a companhia tem uma “sólida procura de reservas antecipadas de 50% para o primeiro semestre, com a tarifa média a superiorizar-se à ocupação”, além de que “as reservas para o próximo verão são prometedoras nesta fase muito precoce, situando-se ligeiramente acima das registadas para o verão de 2018”

“A easyJet continuou a preparar-se para o Brexit, operando por meio de companhias aéreas no Reino Unido, na Suíça e na Áustria para garantir a continuidade da operação na Europa e está prestes a assegurar que a maioria dos seus acionistas (atualmente 47%) é do EEE (excluindo o Reino Unido)”, assinala o referido comunicado.

“A easyJet tem demonstrado uma ótima ‘performance’ durante o ano, aumentando o lucro acima da média, antes de impostos, em 41%, uma vez mais a voar um número recorde de passageiros, tornando a nossa taxa de ocupação anual média ainda mais elevada. A integração das novas operações em Tegel também progrediu significativamente, e a nossa marca em Berlim também registou um forte crescimento. O nosso sucesso financeiro e o crescente aumento da fidelidade dos nossos clientes demonstram a resistência das nossas operações, a competência dos nossos negócios e a nossa incomparável experiência para o passageiro”, destacou Johan Lundgren, CEO da easyJet.

Este responsável acrescentou que “a nossa estratégia consiste em garantir que a nossa companhia se encontra bem posicionada para o futuro”.

“Temos feito progressos consideráveis em relação às novas iniciativas focadas nas férias, nos negócios e na lealdade, o que nos permitirá crescer de forma lucrativa. Embora a irregularidade continue a ser um grande desafio para o sector, estamos a investir na resiliência, para diminuir o impacto da mesma para os nossos clientes”, defendeu o CEO da easyJet.

Johan Lundgren observou ainda que “as reservas futuras são sólidas, com 50% dos assentos vendidos no primeiro trimestre, em linha com o ano anterior.

“Estamos confiantes no nosso posicionamento para o futuro e estamos focados em atingir um melhor ROCE [retorno sobre o capital empregue], um ‘cash flow’ positivo e maximizar o lucro por assento, enquanto continuamos a atribuir valor aos nossos clientes e acionistas”, concluiu este responsável.