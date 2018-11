Lucros da Euronext aumentam 31,6% para 50,5 milhões de euros no terceiro trimestre do ano

A Euronext registou um aumento de 31,6% nos lucros, para 50,5 milhões de euros, no terceiro trimestre deste ano, em comparação com o período homólogo. O operador da bolsa de Lisboa explica este aumento dos lucros com um “forte desempenho” em todas as linhas de negócio e pelo controlo dos custos, que permitiram entre julho e setembro reduzir para menos de metade os custos de reestruturação esperados.

O EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da Euronext cifrou-se em 87,8 milhões de euros no terceiro trimestre. Em comparação com igual período do ano passado, verificou-se um crescimento de 26,4%. Já as receitas da Euronext entre julho e setembro chegaram aos 150,9 milhões de euros, o que se traduz num aumento de 17,2% face ao mesmo período do ano passado.

Stéphane Boujnah, CEO e chairman da Euronext, indica que “a Euronext apresentou no 3.º trimestre de 2018 sólidos resultados, impulsionada pelo crescimento em todas as suas linhas de negócio”. “Desde o começo do ano, a Euronext diversificou e reforçou de forma consistente a sua posição em todas as classes de ativos transacionados, bem como atividades não comerciais, e passámos marcos-chave dos nossos objetivos para 2019 para o core business”, explica.

“Além disso, o foco contínuo na redução de custos permitiu atingir a meta de 2019 com um ano de antecedência, com 24 milhões de euros de redução de custos no negócio principal alcançados vs. 22 milhões de euros previstos, com menos de metade dos custos de reestruturação esperados”, acrescenta Stéphane Boujnah.

A Euronext concluiu, no primeiro trimestre do ano, a aquisição da Bolsa de Valores de Dublin por 137 milhões de euros. Com esta compra, o operador bolsista espera alcançar cerca de seis milhões de euros até 2020. A Euronext integra, atualmente, as bolsas de Amesterdão, Bruxelas, Dublin, Lisboa, Londres e Paris, com cerca de 1.300 empresas cotadas.