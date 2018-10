Lucros da indústria da China sobem 4,1%

Basílio Horta, presidente da Câmara Municipal de Sintra, falou ao Jornal Económico sobre o futuro do concelho de Sintra. Para a década 20/30, estão pensados investimentos em várias áreas. A saúde, o espaço público e atrair investimento privado são as prioridades para este concelho que, no futuro, poderá ter mais residentes do que a capital do país.