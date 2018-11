Lucros da Navigator crescem 18% e atingem 172 milhões

Os lucros da Navigator cresceram 18% no final dos primeiros nove meses do ano em relação a igual período do exercício passado, atingido os 172 milhões de euros. “A evolução positiva dos preços permitiu compensar a perda de volume disponível para venda devido às paragens de manutenção programadas e não programadas nas fábricas”, refere o grupo em comunicado enviado à CMVM.

Entretanto, o EBITDA cresceu 14% para 341 milhões de euros (que comparam com os 300 milhões nos primeiros nove meses de 2017, e a margem EBITDA sobre as vendas aumentou 2,4 pontos percentuais, para os 27%.

O grupo implementou um programa de redução de custos, que teve “um impacto positivo no EBITDA estimado em 17,2 milhões de euros”. Por outro lado, o endividamento líquido fixou-se nos 732 milhões de euros, após o pagamento de 200 milhões em dividendos em junho e o rácio da dívida líquida sobre o EBITDA melhorou para 1,65.

O valor de investimento, ainda segundo o comunicado, subiu aos 148 milhões de euros, “após aceleração de desembolsos com a conclusão dos projetos de desenvolvimento em Cacia (tissue) e na Figueira da Foz (pasta).

Como destaques do período em análise, o comunicado da administração da Navigator releva o facto de as autoridades norte-americanas terem revisto a taxa de dumping a aplicar nas vendas de papel nos Estados Unidos – o que provocou vigorosas mexidas das empresas do setor em bolsa.

A Navigator refere ainda a tendência favorável dos preços de pasta, papel e tissue, que se manteve ao longo do trimestre.