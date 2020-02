Lucros da NOS crescem 4,2%, para 143,5 milhões de euros em 2019

A NOS registou um resultado líquido consolidado de 143,5 milhões de euros em 2019, o que corresponde a um crescimento de 4,2% face ao ano de 2018, de acordo com as contas anuais veiculadas pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta sexta-feira, 20 de fevereiro.

A empresa liderada por Miguel Almeida entende os resultado como a confirmação de uma “estratégia para o futuro e materializam a aposta que tem feito na inovação, na oferta de novos produtos e serviços e no reforço de investimento em redes de nova geração fixa e móvel”, lê-se no comunicado. Uma estratégia que, no final de 2019, traduziu-se em 4,65 milhões de lares portugueses com rede da operadora de Miguel Almeida, um acréscimo de 4,9% face a 2018 (4,42 milhões de lares).

No ano de 2019, a operadora observou o crescimento do EBITDA (Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) em 2,7%, para 641 milhões de euros. A margem EBITDA avançou 0,5 pontos percentuais, para 40,1%.

Estes números foram alicerçados no crescimento de 1,5% das receitas totais, para 1.599 milhões de euros. As receitas de telecomunicações ascenderam aos 1.522 milhões de euros, “apesar do impacto menos positivo provocado pela redução das tarifas de terminação e pela diminuição de consumo de canais desportivos premium”.

O capex (indicador do investimento) foi de 374,4 milhões de euros – excluindo contratos de leasing -, dos quais 99,7 milhões no último trimestre de 2019. Já a dívida financeira líquida da NOS situou-se nos 1.094 milhões de euros, um valor 4,9% acima do registado em 2018. Representa 1,9x o EBITDA, “um rácio conservador face às congéneres do setor”, salienta a operadora.

“A NOS manteve um forte investimento neste ano, em particular na área de telecomunicações. Os investimentos centraram-se sobretudo na expansão das suas redes de comunicação de nova geração fixa e móvel, criando condições para uma melhoria da qualidade do serviço prestado aos clientes”.

Assim, observou-se em 2019 um aumento do número de serviços de 142 mil face ao período homólogo de 2018. No final de 2019, a empresa prestava cerca de 9,723 milhões de serviços. Já o número de serviços móveis aumentou 83 mil face ao período homólogo, contando no final de 2019 com 4,851 milhões.

No final do ano, a estratégia de Miguel Almeida para NOS resultou num número total de clientes de televisão em 1,639 milhões.

Já o número de serviços de banda larga fixa situava-se em 1,419 milhões face aos 1,383 milhões registados no período homólogo, enquanto o número de serviços de voz fixa alcançou os 1,779 milhões, face aos 1,774 milhões no final de 2018.

No final de 2019, o número de clientes convergentes e integrados atingiu 59,8% da base de clientes de rede fixa, equivalente a 931 mil clientes.