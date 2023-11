“A redução do EBITDA foi principalmente justificada pela evolução verificada no segmento da Pasta e Papel”, explica a empresa dona da Navigator e da Secil.

3 Novembro 2023, 20h43

O resultado líquido atribuível a acionistas da Semapa no final dos primeiros nove meses de 2023 atingiu os 167,2 milhões de euros o que compara com os 231,4 milhões de euros no período homólogo de 2022. Isto é, caiu 27,7%.

Olhando só para o 3º trimestre, os lucros da Semapa somaram 59,6 milhões, menos 34% do que no trimestre homólogo do ano passado.

A explicar a queda dos lucros está a performance ao nível do volume de negócio no sector da pasta e papel. “Após o ano extraordinário de 2022, a normalização das condições de mercado condicionou fortemente o sector da pasta e papel nos primeiros nove meses de 2023, tendo-se assistido ao longo do 1º semestre de 2023 à redução dos stocks de papel de impressão e de embalagem acumulados em toda a cadeia de distribuição a um ritmo mais lento do que esperado, observando-se no 3º trimestre uma ligeira melhoria”, lê-se no comunicado.

Apesar da tendência de queda ao longo dos primeiros 9 meses de 2023, “o índice de preços de referência para o papel tem sido resiliente, com o preço médio nesse período ainda 6% superior ao do período homólogo”, diz a dona da Navigator que acrescenta que “o segmento de papel Tissue manteve um desempenho bastante mais positivo nos primeiros 9 meses de 2023″.

O volume de negócios consolidado do Grupo Semapa, nos primeiros nove meses de 2023, foi de 2.021,9 milhões de euros (inferior aos 2.312,3 milhões de euros no período homólogo). Sendo que 1.460,6 milhões de euros diz respeito ao negócio da Pasta e Papel/Navigator

(-19,9% versus o período homólogo); 518,8 milhões de euros no cimento/ Secil (+15,7%), e 42,9 milhões de euros nos Outros Negócios (+3,9%).

As exportações e vendas no exterior no mesmo período ascenderam a 1.484,5 milhões de euros, o que representa 73,4% do volume de negócios da Semapa.

Mas não foi só o lucro que caiu, pois o EBITDA dos primeiros nove meses de 2023 totalizou 507,3 milhões de euros (o que compara com 673,2 milhões de euros no período homólogo. Sendo que 376,5 milhões de euros foram gerados na Pasta e Papel (-31,8% versus o período homólogo), 117,5 milhões de euros foram no sector do Cimento (+10,7%) e 13,4 milhões de euros nos Outros Negócios (-11,0%).

A margem EBITDA consolidada atingiu 25,1%, -4,0 p.p. abaixo da registada em igual período de 2022.

“A redução do EBITDA foi principalmente justificada pela evolução verificada no segmento da Pasta e Papel. Nos primeiros nove meses do ano verificou-se uma redução dos custos variáveis, o que aliado ao esforço de manutenção de preços e enriquecimento do mix de produto, compensou parcialmente a redução de volumes de venda de papel”, avança a Semapa.

O EBITDA do segmento do cimento (Secil) teve uma evolução positiva, dada a melhoria verificada em Portugal, Tunísia e Líbano.

Já o EBIT (resultados antes de impostos) caiu –31,4% no acumulado do ano para 346 milhões.

No final dos primeiros nove meses de 2023, a dívida líquida remunerada consolidada atingiu 1.080,0 milhões, superior em 285,8 milhões de euros relativamente ao final de 2022 o que, com o pagamento de dividendos de 136 milhões de euros e o montante de investimento de 487,3 milhões de euros, “demonstra a capacidade de geração de cash flow do Grupo Semapa”. refere o comunicado.

A 30 de setembro de 2023, o Grupo dispõe de uma confortável posição de liquidez assegurada por disponibilidades (248,1 milhões de euros) e por um conjunto de linhas contratadas e não utilizadas.

“Os primeiros 9 meses de 2023, o Grupo Semapa prosseguiu a sua estratégia de diversificação”, diz ainda a empresa dona da Secil e da Navigator.

“A 31 de março foi concluída a aquisição por parte da Navigator da Gomà-Camps Consumer em Espanha, com vista a reforçar a sua presença no segmento At Home. A integração desta nova fábrica permitirá à Navigator posicionar-se como o segundo maior produtor ibérico de Tissue. Já no final do 2º trimestre, a Semapa adquiriu uma participação de 100% na Triangle’s Cycling Equipments, em Portugal. Em resultado da forte aposta em I&D, a Triangle’s é hoje uma referência mundial na produção de quadros para e-bikes, tendo no seu portfolio de clientes várias prestigiadas marcas do sector”, refere a empresa em comunicado.