Lucros da Sonaecom aumentam 183% nos primeiros nove meses de 2018

O lucro líquido da Sonaecom cresceu 183,0% em termos homólogos, para 70,6 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2018, devido aos ajustamentos dos ativos dos Fundos Armilar (AVP).

O resultado líquido atribuível ao grupo ficou-se em 70,5 milhões de euros, acima dos 24,9 milhões de euros registados em igual período de 2017, explica a empresa, nos resultados divulgados esta segunda-feira na CMVM. Acrescenta, no entanto, que o resultado indireto atingiu os 47,8 milhões de euros, que compara com um valor de 6,9 milhões de euros no períod homólogo, “justificado pelos ajustamentos ao justo valor em alguns ativos dos Fundos Armilar (AVP) e pelo ganho de capital gerado pela distribuição de capital do Fundo AVP III”.

O EBITDA – resultado antes juros, impostos, depreciações e amortizações – fixou-se em 30,2 milhões de euros, devido ao contributo da ZOPT – dependente do resultado líquido da NOS.

O volume de negócios cresceu 16,7% em 2018 face a igual período do ano anterior, para 122,7 milhões de euros. A empresa salienta que “quando comparado com a contribuição da Nextel, a empresa de cibersegurança adquirida no final do segundo trimestre de 2018, o volume de negócios aumentou 14,3%”. A contribuir para estes resultados esteve nomeadamente a área de tecnologia, que apresentou um crescimento de 18,1% face aos primeiros nove meses de 2017.

Os custos operacionais ascenderam a 122,7 milhões de euros, 15% acima do valor registado nos nove meses de 2017.

“Os custos com pessoal cresceram 7,8%, refletindo o aumento do número médio de colaboradores”, diz a Sonaecom, acrescentando que os custos comerciais aumentaram 25,1% para 48,3 milhões de euros, “maioritariamente justificado pelo acréscimo do custo das vendas, e alinhado com o aumento das vendas”.