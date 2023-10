Em comunicado, a empresa informou que as receitas consolidadas derraparam 12,8%, até aos 21,1 mil milhões de dólares.

27 Outubro 2023, 16h41

Os lucros da UPS no terceiro trimestre caíram 56,9%, para 1,3 mil milhões de dólares (1,22 mil milhões de euros), no terceiro trimestre. Numa base ajustada, está em causa um decréscimo homólogo na ordem de 48,7%.

As contas da empresa de logística foram divulgadas em comunicado esta sexta-feira, sendo que a empresa fez saber que as receitas consolidadas se ficaram pelos 21,1 mil milhões de dólares (19,9 mil milhões de euros), 12,8% abaixo do observado um ano antes. No que diz respeito à margem operacional, ascendeu a 6,4%, que avança para 7,7% no caso da base ajustada.

O lucro diluído ajustado por ação foi de 1,57 dólares no período em análise, menos 47,5% do ocorrido no terceiro trimestre do ano passado.

No segmento doméstico dos EUA, a empresa registou um decréscimo de 66% no lucro operacional, que foi de 571 milhões de dólares (539 milhões de euros) entre julho e setembro (1,66 mil milhões de dólares no período homólogo). Ao nível da receita, houve um recuo de 11,1%, para 13,66 mil milhões de dólares (12,89 mil milhões de euros, na sequência de 15,37 mil milhões de dólares (14,5 mil milhões de euros) no ano passado.