Lucros do Facebook contribuem para otimismo em Wall Street

Os principais índices norte-americanos abriram a sessão desta quarta-feira a negociar em alta, impulsionados pelos resultados do Facebook publicados esta terça-feira, após o fecho dos mercados.

O industrial Dow Jones 30 sube 0,54% para 25.008,82 pontos, o S%P 500 ganha 0,86% para 2.705,60 pontos e o tecnológico Nasdaq avança 1,61% para 7.276,62 pontos.

Os mercados reagem positivamente aos resultados do Facebook que apresentou lucros superiores às estimativas dos analistas. A rede social registou um aumento de 9% do seu resultado líquido de 4,70 para 5,14 mil milhões de dólares (1,76 dólares por acção), quando as previsões apontavam para um lucro por acção de 1,47 dólares.

As vendas aumentaram 33% face ao período homólogo de 2017, de 10,33 mil milhões para 13,73 mil milhões de dólares, quando a projeção média apontada pelos analistas da Bloomberg era de 13,80 mil milhões. As ações da empresa de Mark Zuckerberg negoceiam hoje a 136,14 euros por ação (154,82 dólares).

O mercado petrolífero, o brent cai 0′,26% para 75,71 dólares por barril, enquanto o crude WTI perde 0,32% para 65,97 dólares por barril.