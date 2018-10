Lucros do Sabadell caem 62% até setembro, para 248 milhões de euros

O Banco Sabadell anunciou o registo de um lucro de 247,8 milhões de euros no final do terceiro trimestre deste ano, o que representa uma queda na ordem dos 62,1%, quando comparado com o ano anterior.

O resultado reflete os encargos fruto da crise de TI da TSB, bem como o aumento da cobertura do portefólio imobiliário no quadro de seu processo de vendas. O banco revelou ainda que, sem considerar esses dois elementos atípicos, o resultado seria 647 milhões – ou seja: teria repetido o lucro alcançado entre janeiro e setembro de 2017, que atingiu os 654 milhões.

A margem financeira diminuiu em 4,7% para 2,742 milhões, até setembro, enquanto as comissões cresceram 8,1% e os resultados das operações financeiras caíram em 61%, para 224 milhões. Um quadro que, no geral, originou um declínio na receita de 15,3%, num recuo de 14,9%, para 3,883 milhões de euros.

Neste período, afetado pela migração tecnológica do TSB, o grupo assumiu custos de 2.200 milhões, dos quais 210 milhões são despesas extraordinárias da subsidiária britânica. Nota ainda para a rentabilidade do capital, que caiu de 6,05% para 1,97% e para a eficiência, que subiu para 57,91%.

Na bolsa de Madrid, o banco avança 3,68%, para 1,071 euros, por estar em linha com o previsto pelos analistas.