Já a preparar a campanha, a mensagem a passar é que só voto no PSD garante alternativa aos socialistas. Sem ambiguidades, o líder dos sociais-democratas vai insistir na ideia de que não há acordos com o Chega. Coligação pré-eleitoral tem muitos apoios, mas liberais estão intransigentes.

17 Novembro 2023, 17h00

Luís Montenegro está à espera de saber quem vai ser o seu principal adversário nas eleições legislativas antecipadas, mas a estratégia já está definida: apelar ao voto útil e afastar acordos com o Chega para tentar travar o crescimento do partido de André Ventura.

“O nosso maior desafio é convencer as pessoas de que só há um voto para mudar de governo”, diz ao JE/NOVO um destacado social-democrata. A campanha eleitoral terá de ser “muito centrada na ideia de que só o PSD garante a mudança”, acrescenta.

Ao contrário de Rui Rio, que nas últimas legislativas, deixou que se instalasse a ideia de que poderia fazer acordo com o Chega, Montenegro vai para a campanha com a garantia de que só governa se ganhar as eleições e que só o voto no PSD pode afastar os socialistas do poder. E como vai governar sem maioria absoluta e sem acordos com o Chega? “Temos de procurar apoios no Parlamento para governar”, explica um dirigente social-democrata.

