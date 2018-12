Luka Modric bate concorrência e vence “Bola de Ouro”

O croata Luka Modric, jogador do Real Madrid e da selecção da Croácia, venceu esta noite a Bola de Ouro pela primeira vez na sua carreira, um prémio atribuído pela revista francesa France Football.

A 63ª edição da Bola de Ouro, que decorreu em Paris, a capital francesa, Modric recebeu o mais prestiagiado prémio individual do futebol, premiando a época desportiva de 2017/18, na qual o médio croata conquistou a quarta Liga dos Campeões da carreira, ao serviço daquele clube espanhol, e chegou à final do Campeonato do Mundo de futebol, disputado na Rússia.

Modric, que já tinha ganho o prémio de melhor do mundo atribuído pela FIFA, conhecido como The Best, venceu mais um prémio individual. Entre os 30 concorrentes ao prémio estavam Leonel Messi e Cristiano Ronaldo. Estes dois jogadores dominaram os prémios individuais na última década uma vez que, entre 2008 e 2017, venceram cinco vezes cada um a Bola de Ouro. O último jogador que não Cristiano e Messi a ganhar este prémio foi o brasileiro Kaká, em 2007, então ao serviço do clube italiano AC Milan – nesse ano, o Milan ganhou a Liga dos Campeões frente ao Liverpool por duas bolas a uma.

Na época passada, Modric realizou 48 jogos, incluindo quatro amigáveis internacionais, marcou quatro golos e fez oito assistências. Por seu turno, Cristiano Ronaldo participou em 47 jogos, nos quais marcou 45 golos e fez 12 assistências. O argentino do FC Barcelona, Leonel Messi, realizou 50 jogos, marcou 41 golos e fez 20 assistências.

Historicamente, houve dois prémios que premiavam o desempenho individual dos futebolistas – a Bola de Outro, criada em em 1956 e atribuída pela France Football, e o prémio de jogador do ano, atribuído pela FIFA, desde 1991. A partir de 2005, os vencedores coincidiam em ambos os prémios e, a partir de 2010, os dois prémios fundiram-se num só, quando foi criado o FIFA Bola de Ouro.

Durante seis épocas consecutivas, aquele prémio único foi atribuído ora a Leonel Messi, ora a Cristiano Ronaldo. Em 2016, os dois prémios individuais passaram a vigorar em conjunto. A revista frances repôs a Bola de Ouro enquanto a FIFA decidiu criar o prémio The Best.