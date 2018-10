Lula da Silva: o fantasma do Presidente

Inácio Lula da Silva perdeu um dedo em 1963, quando era trabalhador da Metalúrgica Independência, de São Bernardo do Campo, um lugar possivelmente esconso onde as condições de trabalho eram tão más que o acidentado metalúrgico teve de esperar três horas para ser atendido pelo médico da empresa. Às seis da manhã o dedo já estava ‘morto’, mas, quando em 27 de outubro de 2002 foi eleito Presidente do Brasil essa particularidade serviu como um símbolo da chegada ao poder do povo brasileiro – tantos anos depois de Carlos Marighella, o mais duro dos opositores à ditadura militar brasileira, ter sido assassinado pela polícia, em novembro de 1969, em plena rua de São Paulo.

De algum modo, foi em São Bernardo do Campo que tudo começou – o acidente terá despertado o instinto sindicalista de Lula da Silva – e foi em São Bernardo Campo, local da sede do Sindicato dos Metalúrgicos onde o ex-Presidente se refugiou antes de ser preso, que tudo acabou.

Entre uma e outra presença naquela pequena povoação algures na geografia gigante do Brasil, Inácio Lula da Silva marcou um antes e um depois na história do país. Vértice de todas as esperanças da parte pobre do país (imensa numa sociedade que sobrevivia quase sem classe média) e alvo de todos os ódios da outra parte, a muito rica, Lula da Silva é um ícone.

Mas é um ícone que se apagou: o último estertor da sua própria liberdade na varanda do sindicato em São Bernardo do Campo foi uma comédia trágica que antecipava os piores dias que haviam de vir: num discurso que já só empolgava pela envolvente, Lula da Silva tentou relançar aquilo que já parecia impossível: a sua novel candidatura à presidência do Brasil, mesmo que tivesse que ser do lado de dentro das grades.

Acabaria por não haver candidatura nenhuma, mas a insistência até à exaustão nessa possibilidade seria causa da pior das consequências: o candidato que o viesse substituir, no caso foi Fernando Haddad, não teria força suficiente para sair da órbita centrípeta da influência de Lula da Silva.

Inácio Lula da Silva aderiu à luta sindical em 1968 depois de vários anos como desempregado, mas só no início de 1980 resvalaria para a vida política – que acabava por não ser mais que uma extensão do sindicalismo: durante um movimento grevista, a ideia de fundar um partido representante dos trabalhadores tomou forma e juntou sindicalistas, intelectuais, órfãos da luta armada, representantes dos movimentos sociais e católicos da Teologia da Libertação (entretanto tornada herética por João Paulo II). Estava formado, numa amálgama, o Partido dos Trabalhadores (PT), de que Lula da Silva foi o primeiro presidente.

Em 1989 realizou-se a primeira eleição direta para a presidência da República desde o golpe militar de 1964 e Lula da Silva concorreu pela primeira vez. Foi a primeira de muitas derrotas, que aparentemente o obstinaram na procura de uma vitória que à partida parecia uma piada de mau gosto, mas que, com os anos, foi parecendo cada vez mais possível.

Voltaria a candidatar-se e a perder em 1994, novamente em 1998, para finalmente vencer a segunda volta das eleições de 2002, a 27 de outubro – contra José Serra (do PSDB), contra os ricos, contra os muito ricos, contra os agentes do neo-liberalismo internacional – que vaticinaram as maiores desgraças à economia brasileira se Lula vencesse – contra vários caudilhos de velha guarda espalhados um pouco por toda a América do Sul e contra toda a lógica.

“E eu, que durante tantas vezes fui acusado de não ter um diploma superior, ganho o meu primeiro diploma, o diploma de Presidente da República do meu país”, disse quando tomou posse. Para que ninguém fosse ao engano. O primeiro problema do novo Presidente derivava desta frase: Lula da Silva era um ‘outsider’ em qualquer lugar onde estivessem reunidos mais que dois chefes de Estado ou de governo. E essa terá sido a sua primeira vitória: Lula da Silva soube impor as suas diferenças – possivelmente até as suas insuficiências – para se tornar num estadista apreciado em quase todas as latitudes do planeta.

Pelo meio, gizou e, segundo os cronistas, conseguiu atingir a maior de todas as revoluções socias do Brasil: a ‘construção’ (o operário em construção, de Vinícius de Morias) de uma classe média que pura e simplesmente não existia enquanto força social, que foi o suporte da recuperação da economia e que ‘atirou’ o país para a condição de potência emergente (lembrar-se-ão dos países BRIC). A balança comercial passou para o lado dos excedentes, o endividamento interno cresceu em absoluto mas diminuiu em percentagem do PIB, a dívida externa também diminuiu e o emprego cresceu. Lula da Silva tinha o FMI a seus pés.

E foi então que a derrocada começou, primeiro insidiosa e mansa, e depois com o estrondo das coisas que já não podem esconder-se. Quando Lula da Silva foi reeleito em 2006, o fantasma da corrupção já tinha começado a minar os alicerces do PT, os seus ministros, os seus deputados e os seus governadores, até chegar aos pés do seu presidente.

A história das relações entre Lula da Silva e as acusações de corrupção de que foi alvo não se conta nas páginas dos jornais: era preciso um livro de muitas páginas, se é que não existe já. Mas essa história divide-se em duas partes; o primeiro momento em que tudo parecia indicar que Lula da Silva estava a ser alvo de uma perseguição por parte de um poder judicial em regime de vingança – de que acabaria por escapar com a aura de herói a reluzir como nunca antes; e o segundo momento durante o qual se tornou evidente que Lula da Silva iria sucumbir às acusações sem que pudesse haver uma certeza para além de todas as dúvidas sobre a sua inocência.

No dia 5 de abril de 2018, após rejeição do habeas corpus preventivo pelo Supremo Tribunal Federal, o juiz federal Sérgio Moro decretou a prisão de Lula da Silva, condenado a 12 anos e um mês de reclusão. No dia 6 de abril, após o fim do prazo dado por Moro para que o ex-Presidente se entregasse espontaneamente, Lula da Silva decidiu não se apresentar na sede da Polícia Federal em Curitiba. No dia 7 de abril, Lula da Silva entregou-se à Polícia Federal.

De então para cá, houve muitos outros capítulos desta novela ao gosto brasileiro, mas o seu final já estava escrito, e a estrela maior do PT é agora pouco mais que uma espécie de fantasma que se adivinha por trás da figura (politicamente) pouco sólida de Fernando Haddad.