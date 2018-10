Luso-venezuelanos querem regressar à Venezuela

Numa entrevista ao “Jornal de Negócios” e à “Antena 1”, a secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho, indica que o programa arrendamento acessível não vai ter nem fiadores nem cauções. Ana Pinho afirma que o pacote de seguros para o arrendamento está pronto e aguarda aprovação em conselho de ministros e lembra que, se os partidos no Parlamento não aceitarem as isenções fiscais para os proprietários, o programa do arrendamento acessível no mercado privado fica esvaziado.