Lutar contra a corrupção para proteger

O caso da França, também por ser recente, (final de 2016), é um exemplo inspirador para países como Portugal. A França dotou-se dum quadro regulamentar que tem surpreendido pela forma como o regulador alavancou as auditorias às obrigações impostas legalmente. A dita lei “Sapin 2”, dedicada, entre outros, à luta contra a corrupção, confirmou a ambição francesa de adaptar a sua legislação exigindo que as empresas implementem medidas internas para prevenir e detetar os riscos de corrupção ou tráfico de influência. A lei impõe às empresas francesas e estrangeiras implantadas em França (com mais de 500 empregados e volume de negócios consolidado superior a 100M€) a implementação de oito medidas, que incluem o código de conduta, a cartografia de riscos de corrupção, a due diligence de terceiros, a implementação de canais de denúncia, a formação, os procedimentos de controlo contabilístico e financeiro, o regime disciplinar e o dispositivo de controlo e de avaliação do programa no seu todo.



Uma questão de governança que responsabiliza os administradores

As palavras de ordem passaram a ser: riscos apreendidos, monitoring eficaz, investigação adaptada, melhoria contínua. Desse ponto de vista, as questões de compliance, que são transversais ao negócio, estratégia e governance, não se podem limitar a uma única função da empresa. Os vários stakeholders (compliance, jurídico, financeiro, auditoria, o Conselho de Administração) precisam de garantir a eficácia do sistema. Enquanto muitas empresas julgavam cumprir certas medidas, os controlos efetuados pela Agência Francesa Anticorrução (AFA) serviram para demonstrar a falta de maturidade neste domínio. A nova lei coloca a luta contra a corrupção no centro da atenção dos atores económicos vs. um assunto muitas vezes considerado “irrelevante” no passado. Esta mudança de paradigma tem levado a uma mudança na forma como a gestão in-house é feita.

Prevenção, deteção, investigação: três etapas chave

Além da fase de prevenção, que inclui o código de conduta, a cartografia de riscos, a formação, etc. a empresa deve ter um dispositivo de deteção, permitindo a avaliação contínua do programa existente, a sua qualidade e robustez através da avaliação contínua dos terceiros, ou mesmo a identificação de transações ditas “atípicas”. Este dispositivo colmata em certos casos na investigação quando se deteta um incidente. A reação diligente permitirá demonstrar que a empresa implementou os meios proporcionais para evitar o risco de corrupção, detetar e, se necessário tomar medidas corretivas apropriadas. Deste ponto de vista, a investigação é crucial pois permite identificar padrões, aferir responsabilidades e quantificar o impacto (financeiro e outros).

Detetar, investigar e documentar, é proteger a empresa das consequências de uma acusação de corrupção, permitindo evitar multas e outras sanções importantes, ou danos à sua reputação.