Marca britânica de artigos de luxo notou uma forte desaceleração nas vendas no segundo trimestre deste ano, depois de uma subida de 18% nos primeiros três meses.

16 Novembro 2023, 11h21

A marca de luxo Burberry anunciou que os seus resultados anuais vão ficar aquém do previsto. A empresa britânica previa um crescimento de dois dígitos até ao final do ano mas, devido à desaceleração do consumo no segmento de luxo, o crescimento ficará abaixo das expectativas.

De acordo com a “Reuters”, a marca notou uma forte desaceleração nas vendas no segundo trimestre, depois de uma subida de 18% nos primeiros três meses. Assim, parece que a abertura do mercado chinês fez mossa nas contas.

Esta manhã, a empresa perde 8,48% para 1.596 libras esterlinas, tendo já recuado 10% entre a abertura e as 10 horas.

As novidades da Burberry chegam depois do grupo LVMH também ter reportado uma queda das vendas em outubro. Analisando as principais marcas de luxo, todas registaram um abrandamento das vendas no último trimestre, em grande parte influenciado pelo mercado chinês.

Ainda assim, a procura pela coleção de inverno, apresentada nas últimas semanas, é um ponto de encorajamento para a marca.